Lauterbach sichert Pflegekräften mehr Befugnisse zu

Berlin. Die Umfrage, die am Donnerstag zum Auftakt des Deutschen Pflegetags veröffentlicht wurde, spricht eine deutliche Sprache: 92 Prozent der Bevölkerung hat wenig oder gar kein Vertrauen, dass die Politik eine hochwertige und bezahlbare pflegerische Versorgung sicherstellen wird. Knapp drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, die Bundesregierung setze nicht die richtigen Prioritäten in Bezug auf die Fachkräftesicherung in der Pflege. Und knapp 40 Prozent der Menschen gab in der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung an, die pflegerische Versorgung in ihrer Region habe sich in vergangenen anderthalb Jahren verschlechtert.

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, mahnte zur Eröffnung des Pflegetags auch mit Blick auf diese und ähnliche Umfragen umfassende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen an. Dazu gehörten auch mehr Befugnisse für Pflegefachkräfte, um ihren Beruf etwa bei der pflegerischen Diagnostik, Therapie und Betreuung souverän ausüben zu können. „So schaffen wir Perspektiven, mit denen wir Pflegefachpersonen im Beruf und in Deutschland halten können“, so die Verbandschefin. Bei der Ausbildung forderte sie den Ausbau von Pflegestudiengängen an den Hochschulen. Sie bekräftigte zudem die Forderung des Pflegerats nach einem Einstiegsgehalt von 4000 bis 4500 Euro für Fachkräfte.

Lauterbach: „Nutzen fachliches Potenzial viel zu wenig“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte Verständnis für die Kritik der Pflegebranche. Vor den rund 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Pflegetags sagte er, es sei noch möglich, die Herausforderungen in der Pflege zu bewältigen. Dies werde aber nicht gelingen, „wenn wir den Pflegeberuf nicht aufwerten“, betonte er. „Wir nutzen das fachliche Potenzial der Pflege in Deutschland viel zu wenig“, räumte der SPD-Politiker ein.

Sein Ministerium arbeite daher an einem Gesetz, um die Befugnisse der Pflegekräfte auszuweiten, kündigte Lauterbach an. Insgesamt müsse man zu einer integrierten Versorgung kommen, der bisher auch Brüche in den jeweiligen Kompetenzen von Ärzten und Pflegekräften entgegenstünden. „Das wird den Beruf deutlich attraktiver machen“, betonte er. Lauterbach hob außerdem Gesetzespläne hervor, um das Pflegestudium auszubauen. Benötigt würden auch Pflegekräfte aus dem Ausland, allerdings nicht aus Ländern, in denen sie noch dringender benötigt würden als in Deutschland.

In Deutschland arbeiten rund 1,7 Millionen Menschen als Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altenheimen. Rund fünf Millionen Menschen sind pflegebedürftig, die große Mehrheit wird von Angehörigen versorgt. In den vergangenen beiden Jahren blieben rund 30.000 Stellen in der Pflege unbesetzt. In gut zehn Jahren werden dem Institut der Deutschen Wirtschaft zufolge 130.000 bis 150.000 mehr Pflegekräfte gebraucht als heute.