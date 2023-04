Gesundheitsminister Lauterbach: „Das leisten wir uns für die Kinder“

Damit es in Deutschland unter anderem bei Arzneimitteln für Kinder nicht mehr zu Engpässen kommt, wurde ein Gesetzentwurf für eine stärkere Absicherung von Medikamenten­lieferungen auf den Weg gebracht. Was dahinter steckt, erklärt Gesundheitsminister Lauterbach am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Berlin. Das Bundeskabinett hat eine Pflegereform auf den Weg gebracht und zudem einen Gesetzentwurf für eine stärkere Absicherung von Medikamenten­lieferungen beschlossen. Außerdem wurden weitere Entlastungen für Krankenhäuser wegen der gestiegenen Energiekosten beschlossen. „Krankenhäuser sind in einer Notlage, jeder weiß es“, sagte Bundesgesundheits­minister Karl Lauterbach (SPD) bei einer Pressekonferenz am Mittwochmittag nach der Kabinettssitzung. „Mindestens jedes dritte Krankenhaus ist derzeit insolvenzgefährdet.“ Deshalb seien weitere 2,5 Milliarden Euro vorgesehen, „die den Krankenhäusern (…) zur Verfügung gestellt werden für die bessere Abdeckung der Energie“, so Lauterbach, der dies „eine wichtige Stabilisierung“ nannte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch auf die Pflegereform ging Lauterbach ein. Die Gesetzespläne des Gesundheitsministers zielen auf Entlastungen für Pflegebedürftige von immer höheren Zuzahlungen und auf eine finanzielle Absicherung der Pflegeversicherung ab. Dafür soll der allgemeine Pflegebeitrag zum 1. Juli um 0,35 Punkte angehoben werden. Jetzt liegt er bei 3,05 Prozent und für Menschen ohne Kinder bei 3,4 Prozent. Kommen sollen auch Änderungen je nach Zahl der Kinder. Pflegebedürftige zu Hause und im Heim sollen Anfang 2024 finanzielle Verbesserungen erhalten.

Lauterbach: Pflegebedürftige haben volle Solidarität verdient

Lauterbach sagte, die Pflegebedürftigen hätten volle Solidarität verdient. „Da die Kosten von guter Pflege ständig steigen, darf die Solidargemeinschaft nicht wegschauen und diese höheren Kosten den zu Pflegenden und ihren Angehörigen überlassen.“ Gleichzeitig gelte es, die Finanzierung der Pflegeversicherung zu stabilisieren. Nach einem Urteil des Bundesverfassungs­gerichts soll beim Beitrag künftig auch stärker danach unterschieden werden, ob man Kinder hat oder nicht. Größere Familien mit zwei und mehr Kindern sollen davon profitieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Kabinett beschloss außerdem einen Gesetzentwurf für eine stärkere Absicherung von Medikamenten­lieferungen. Um Engpässe bei wichtigen Präparaten zu vermeiden, plant Lauterbach neue Preisregeln, die Lieferungen nach Deutschland für Hersteller attraktiver machen sollen. Außerdem sollen europäische Produzenten generell stärker zum Zuge kommen und Bevorratungen als Sicherheitspuffer geregelt werden. Lieferengpässe gab es zuletzt etwa bei patentfreien Medikamenten wie Fiebersäften für Kinder sowie bei Antibiotika und Krebsmedikamenten.

Lauterbach: „Das leisten wir uns für die Kinder“

Der Gesetzentwurf sehe mehrere Stufen vor. „Die erste Stufe ist: Kinder zuerst“, so der Minister. Festverträge und Rabattverträge würden für Kinderarzneimittel ausgesetzt, die Arzneimittelfirmen dürften die Preise um bis zu 50 Prozent anheben. „Damit wird es auf einen Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter“, so Lauterbach. „Das leisten wir uns hier für die Kinder. (…) Wir sind ein wohlhabendes Land, die Kinder haben viel mitgemacht in der Pandemie. (…) Da sind wir großzügig.“

RND/hsc/mit dpa