Lauterbach zwingt Kassen zu Transparenz: Neues Vergleichsportal soll Leistungen zeigen

Nach mehrfacher Eskalation

Gewalt in Freibädern: Polizeigewerkschaft für private Sicherheitsdienste und Videoüberwachung

Die Hitze treibt viele Menschen in diesen Tagen in die Freibäder. In den vergangenen Tagen eskalierte aber die Situation in mehreren Städten, die Stimmung schlug in Gewalt um. Die Gewerkschaft der Polizei fordert nun strikte Maßnahmen in den Freibädern – bis hin zur Video­überwachung.