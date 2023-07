Ohne zusätzliches Geld bleibt Lauterbachs Krankenhausreform ein Papiertiger

Wenn man eine optimale Krankenhauslandschaft für Deutschland auf dem Reißbrett entwerfen würde, sähe sie nach Ansicht vieler Experten in etwa so aus: Auf der untersten Ebene gibt es flächendeckend Gesundheitszentren, die eine Basisausstattung für kleinere Operationen haben und eng mit den niedergelassenen Ärzten der Region zusammenarbeiten. Außerdem verfügen diese Häuser über eine Pflegestation mit einem Schwerpunkt auf der Betreuung älterer Menschen – als „Zwischenstation“ zwischen eine Krankenhausbehandlung und einer Entlassung nach Hause oder ins Pflegeheim.

In der Ebene darüber arbeiten Kliniken, die ein breiteres Angebot haben, sich aber auf die Behandlung bestimmter Krankheiten spezialisiert haben, also zum Beispiel über ein Brustkrebszentrum verfügen. An der Spitze der Versorgungspyramide stehen die sogenannten Maximalversorger, also insbesondere Unikliniken, die ein sehr breites Leistungsspektrum anbieten, in ihren Fachgebieten hoch spezialisiert und bestens technisch ausgestattet sind sowie intensiv Lehre und Forschung betreiben.

Deutschlands Krankenhauslandschaft ist vor allem durch Wildwuchs gekennzeichnet

Die Standorte werden festgelegt anhand bundesweit einheitlicher Kriterien, also zum Beispiel der Bevölkerungszahl und -dichte – wobei in weniger stark besiedelten Gebieten im Zweifel auch der Einsatz von Hubschraubern eingeplant werden muss, um die Erreichbarkeit in einer bestimmten Zeit zu ermöglichen.

So weit die Theorie. Tatsächlich ist die Krankenhauslandschaft in Deutschland gekennzeichnet durch einen jahrzehntelangen Wildwuchs. Etwas zugespitzt: Die Standorte sind zufällig, alle Kliniken machen alles, es gibt keine verbindlichen Qualitätsvorgaben, das Personal reicht hinten und vorn nicht, es wird mit viel Geld viel behandelt, aber wenig geheilt. Nur weil am Eingang „Krankenhaus“ steht und sich das Personal aufopferungsvoll kümmert, darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Patienten dort optimal behandelt werden. In der Regel werden es die Betroffenen nie erfahren, dass der künstliche Darmausgang, der nun doch – leider, leider – gelegt werden musste, in einer hervorragend ausgestatteten Klinik mit einem besonders qualifizierten Ärzteteam hätte verhindert werden können.

Mit der nun vereinbarten Krankenhausreform besteht erstmals die Chance, nahe an den Idealzustand heranzukommen. Zwar lehnen die Länder Lauterbachs Plan ab, die Krankenhäuser in mehrere Leistungsstufen einzuteilen – von der Grundversorgung bis hin zu den Unikliniken. Doch die vereinbarte Festlegung von bundesweit einheitlichen Qualitätsvorgaben für die im Krankenhaus angebotenen Leistungen ist ein enormer Fortschritt.

Wenn genau vorgeschrieben wird, welches Fach- und Pflegepersonal, welche Gerätschäften und welche verwandten Klinikabteilungen vorhanden sein müssen, ergibt sich daraus automatisch eine Zentralisierung und Spezialisierung der Krankenhäuser in einem Umfang, den es bisher noch nicht gegeben hat. Dass es dabei auch zur Schließung von Kliniken kommt, ist nötig und gewollt – und sollte von der Bevölkerung als Chance und nicht als Verlust betrachtet werden, auch wenn es schwerfällt. Aber was ist schon ein einmalig etwas längerer Weg im Vergleich zu einem lebenslangen künstlichen Darmausgang?

Die Reform krankt jedoch am fehlenden Geld. Ohne zusätzliche Hilfen werden bis zur Umsetzung der Pläne eine Reihe von Kliniken pleitegehen, die aber eigentlich weiter gebraucht werden. Zusätzlich sind für den Umbau der Krankenhäuser Milliardensummen nötig. Doch bisher gibt es keine Einigung darüber, wie diese Mittel für einen Transformationsfonds aufgebracht werden. Steht das Geld nicht im nötigen Umfang zur Verfügung, bleibt die Reform nur ein Papiertiger.