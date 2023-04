Eine detaillierte Aufstellung in den geleakten US-Dokumenten zeigt, dass sich auch westliche Spezialkräfte in der Ukraine befinden. Neben Lettland hat auch die USA eine kleine Militärpräsenz im Kriegsgebiet bestätigt. Was machen die Soldaten dort?

Ein ukrainischer Soldat der 24. Brigade steht am 10. März an der südlichen Frontlinie von Bachmut. Geleakte Geheimdienstdokumente erwecken den Anschein, dass die ukrainischen Soldaten von Nato-Spezialkräften auf ukrainischem Territorium unterstützt werden.

Geleakte Geheimpapiere: Was machen Nato-Spezialkräfte in der Ukraine?

Laut neuen Details aus den jüngsten US-Geheimdienstleaks sollen sich etwa 100 westliche Soldaten in der Ukraine befinden. Das Dokument, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, listet fünf Nato-Staaten auf, die Spezialkräfte in die Ukraine entsandt haben sollen. Großbritannien ist demnach mit 50 Nato-Spezialkräften (SOF) in der Ukraine präsent, heißt es dort, gefolgt von 17 Soldaten aus Lettland, 15 aus Frankreich und 14 aus den USA. Die Niederlande sind mit einer Person vertreten. Wie aus dem Dokument hervorgeht, halten sich darüber hinaus noch 29 Vertreter des Pentagons und 71 Beamte des US-Außenministeriums in der Ukraine auf.

Die Angaben deuten darauf hin, dass die Kräfte Teil eines Nato-Spezialeinheitskommandos sein könnten, das vom Hauptquartier für Spezialoperationen des Militärbündnisses koordiniert wird. Diese Informationen sind brisant, weil Russland eine derartige Präsenz als Kriegsbeteiligung der Nato auslegen könnte. Die Nato-Staaten hatten in der Vergangenheit vehement verneint, dass eigene Soldaten in der Ukraine im Einsatz wären.

Professor Markus Kotzur von der Universität Hamburg sagte zuletzt dem Hessischen Rundfunk: „Die Grundlinien der Völkerrechtswissenschaft und auch die Rechtsprechung der Internationalen Gerichte sagt, dass man Konfliktpartei erst dann wird, wenn man aktiv an den Kampfhandlungen beteiligt ist.“ Eine Unterstützung einer Konfliktpartei mache den Unterstützer noch nicht zu einer Konfliktpartei.

Ausdrücklich nicht angegeben ist in den geleakten Papieren, wo sich die Spezialkräfte in der Ukraine aufhalten sollen und welche Aufgabe sie haben.

Frankreich dementiert, USA und Lettland räumen Truppenpräsenz ein

Unklar ist, inwieweit Zahlen in dem geleakten Dokument manipuliert wurden. „Diese Zahlen kann man natürlich leicht fälschen“, bestätigt Markus Reisner, Oberst beim österreichischen Bundesheer. „Aufgrund öffentlicher Berichte wissen wir aber, dass zum Beispiel das britische SBS die Ukraine bei der Rückeroberung der Schlangeninsel und womöglich auch beim Angriff auf den Hafen von Sewastopol durch Trainings unterstützt hat“, so der Experte im Gespräch mit dem RND. Für ihn keine Überraschung, denn derartige komplexe Operationen erforderten eine Ausbildung auf persönlicher Ebene und das vor Ort.

Pentagon nennt Leak von Geheimdokumenten „sehr ernst“ Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente hat in Washington große Besorgnis ausgelöst. © Quelle: dpa

Oberst Reisner rechnet damit, dass die Berichte über Nato-Soldaten auf ukrainischem Boden in den kommenden Tagen von Russland zu Propagandazwecken genutzt werden. Bisher ist das noch nicht der Fall, aber russische Staatsmedien berichten bereits über die angeblichen westlichen Spezialkräfte in der Ukraine. Dabei können die Gründe divers sein, warum bestimmte Staaten Spezialkräfte in die Ukraine schicken oder stationiert haben. Darunter laut Reisner beispielsweise der Schutz der eigenen Botschaft, das Evakuieren von Personal oder das Überwachen eines Staatsbesuchs.

Aus Frankreich gab es ein schnelles Dementi aus dem Verteidigungsministerium: „In der Ukraine sind keine französischen Streitkräfte im Einsatz“, sagte ein Sprecher. Am Rande des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Irland und Nordirland bestätigt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, dass eine „kleine US-Militärpräsenz“ die Botschaft schütze und Waffenlieferungen sowie weitere Unterstützung für die Ukraine überwache. Kirby betont gegenüber Fox News, dass die Truppen „nicht auf dem Schlachtfeld kämpfen“. Auch Lettland räumte am Mittwoch ein, tatsächlich Soldaten in die Ukraine entsandt zu haben. Sie würden aber nur „Unterstützungsaufgaben übernehmen, darunter den Schutz der lettischen Botschaft in der Ukraine und die Sicherung von Transporten“, so ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in lettischen Medien. Die Soldaten seien aber nicht an den Kämpfen beteiligt.

Nato äußert sich zurückhaltend

Eine Sprecherin der Nato sagte auf RND-Nachfrage, man kommentiere grundsätzlich keine angeblichen Lecks in Geheimdienstdokumenten und fügte hinzu: „Es gibt keine Nato-Truppen in der Ukraine.“ Ähnlich äußerte sich zuvor bereits der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov. Es gebe keine Soldaten der Nato auf ukrainischem Territoirum. „Es sei denn, man bedenke, dass es in jeder Botschaft einen offiziellen Vertreter der Streitkräfte gibt“, sagte er.

Zuvor zeigte sich schon das britische Verteidigungsministerium sehr zurückhaltend und äußerte lediglich ganz allgemein: Die veröffentlichten Papiere würden inhaltlich ein „schwerwiegendes Maß an Ungenauigkeit“ aufweisen und sollten nicht „für bare Münze“ genommen werden.

Was hinter der britischen Warnung steckt, wird bei der Durchsicht der Dokumente schnell deutlich: Denn einige der mehr als 100 Seiten sind nachweislich manipuliert. Dem RND liegen unter anderem zwei Versionen vor, die unterschiedliche Angaben über die Zahl der Verluste enthalten. Auf ukrainischer Seite liege die Zahl der Toten bei 17.500, heißt es. In der Version, die in russischen Telegram-Kanälen kursiert, ist dagegen von 71.500 ukrainischen Toten die Rede. Ähnlich verhält es sich mit den Angaben zu russischen Todesopfern: Diese belaufen sich seit Februar 2022 laut den Dokumenten auf 43.500, in russischen Kreisen weisen die manipulierten Dokumente dagegen nur 17.500 russische Tote aus. Experten gehen jedoch davon aus, dass in der Ukraine deutlich mehr Russen ums Leben gekommen sind.

Herkunft der Papiere noch unklar

Seit Wochen kursieren im Internet offensichtlich geheime Dokumente von US-Stellen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bei den mehr als 100 geleakten Papieren handelt es sich um mit dem Handy abfotografierte Powerpointfolien, die von US‑Diensten erstellt wurden und den Stand von Anfang Februar 2023 zeigen. Unklar ist, wer genau die Papiere publiziert hat. Erstmals sind die Fotos der Dokumente Anfang März auf der bei Online-Gaming beliebten Plattform Discord aufgetaucht. Inzwischen sind die Bilder dort gelöscht worden. Später verbreiteten sich die Fotos der Dokumente im Internetforum 4Chan, ehe zum Teil manipulierte Versionen sie in russischen Telegramgruppen und bei Twitter verbreitet wurden.

Wer die geheimen Papiere bei Discord hochgeladen hat, ist nicht bekannt. Allerdings geben die Fotos der ausgedruckten Powerpointfolien und der Zeitpunkt der Veröffentlichung einige Hinweise. „Ich nehme an, dass diese Dokumente für ein Anfang März in Wiesbaden von den USA und der Ukraine durchgeführtes ‚Wargaming‘ vorbereitet wurden“, so Reisner. Dabei handelt es sich um eine Kriegssimulation, bei der hochrangige Militärs die nächsten Schritte für den Krieg in der Ukraine durchgespielt hatten.

Das US-Justiz­ministerium hat nun eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, um die Hintergründe aufzuklären. Wie die „New York Times“ berichtet, hoffen die Ermittler darauf, dass die Urheber möglicherweise einen elektronischen Fingerabdruck hinterlassen hätten. Womöglich könnte auch die IP-Adressen der benutzten Computer ermittelt werden.