Kreml plant wohl Zölle für Export von Düngemitteln

Feuer in Kiel: Explosion bei Geomar – Brand gelöscht – Schaden ist immens

Erst gab es eine Explosion, dann zog dunkler Rauch über die Kieler Förde: Ein Neubau beim Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel stand am Dienstagnachmittag in Flammen. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Eine Person ist verletzt. Der Sachschaden ist immens.