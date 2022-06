Ukraine ist EU-Kandidat - Russlands Truppen kesseln Einheit im Osten ein

Die Ukraine ist nun EU-Beitrittskandidat, doch die Freude über eine EU-Perspektive wird getrübt von weiteren russischen Vorstößen bei Kämpfen im Osten des Landes. Die Bundesregierung will am Freitag Lösungen für die blockierten Getreideausfuhren aus der Ukraine in den Blick nehmen. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.