﻿Leck in der Druschba: Welche Bedeutung die Pipeline für Deutschland hat

In Polen ist ein Leck an der Pipeline Druschba entdeckt worden. Durch sie fließt normalerweise Öl aus Russland bis ins brandenburgische Schwedt. Wegen starker Abhängigkeiten löst der Schaden nun große Sorgen aus.

Schwedt. Ein Leck an der Pipeline Druschba in Polen sendet am Mittwoch Schockwellen bis nach Brandenburg: Ob es sich um einen Anschlag oder um einen Unfall handelt, ist noch unklar. Im Wirtschaftsministerium und bei der PCK Schwedt (Uckermark in Brandenburg), wo der westeuropäische Strang der russischen Pipeline endet, herrscht Aufregung.

„Es ist zu einem Druckabfall in der Druschba gekommen, und zwar in der Hauptleitung zwei“, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in einer ersten Reaktion. Er sei in Kontakt zur Frage, „was das für die Versorgung von Schwedt“ bedeute. Die Raffinerie wird über die Druschba-Pipeline mit russischem Öl beliefert.