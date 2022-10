Polen meldet Leck in Ölpipeline Druschba

Der nördliche Teil der russischen Ölpipeline Druschba hat ein Leck, wie der Betreiber Pern in einer Pressemitteilung am Mittwoch verkündete. Die Beschädigung in einem der zwei Stränge der Leitung wurde in Polen entdeckt. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Berlin. An der Ölpipeline Druschba ist nach Angaben des Betreibers ein Leck aufgetreten. Die Pipeline ist eine der größten der Welt und beliefert aus Russland weite Teile in Mitteleuropa mit Öl – auch Deutschland. In einer Pressemitteilung gab der Pipelinebetreiber Pern bekannt, dass das Leck am Dienstagabend rund 70 Kilometer entfernt von der polnischen Stadt Plock entdeckt wurde.

Dies sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fließe. Nach neuesten Angaben der Feuerwehr liegt das Leck etwas weiter nördlich als ursprünglich angenommen, in der Nähe des Ortes Boniewo.

Die Ursache sei bisher noch unklar, heißt es. „Zum jetzigen Zeitpunkt handeln alle Pern-Dienste (Technik, Betrieb, Werksfeuerwehr und Umweltschutz) nach den für diese Art von Situation vorgesehenen Algo­rithmen“, so der Betreiber. „Die Ursache für das Leck in der Druschba-Pipeline wird derzeit untersucht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Ursache des Ausfalls. Alle Hypothesen sind möglich“, schrieb der Sprecher des Koordinators der polnischen Geheimdienste, Stanislaw Zaryn, auf Twitter.

Polnischer Betreiber meldet Leck an der Ölpipeline Druschba Ein Vertreter der polnischen Energie-Infrastruktur-Behörde betonte am Mittwochvormittag, es gebe keinen Grund, in diesem Fall von Sabotage auszugehen. © Quelle: Reuters

Keine Probleme im südlichen Strang

„Die Pumpen wurden sofort abgeschaltet. Der andere Strang der Ölpipeline ist unverändert in Betrieb“, heißt es in dem Statement des Betreibers. Dies gelte auch für das restliche Netzwerk. Ein Chemie- und Umweltsanierungsteam der Feuerwehr sei am Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher dem öffentlich-rechtlichen Sender TVP. Die Aktion könne wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Man konzentriere sich darauf, eine erdölbasierte Substanz aus einer Senke in einem Maisfeld abzupumpen. Bislang habe man 400 Kubikmeter Öl abgepumpt, die Durchleitung sei gestoppt und der Druck sinke. Die Feuerwehrleute seien noch dabei, den genauen Ort der Beschädigung zu lokalisieren.

Die Pipeline Druschba (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die Raffinerie Schwedt. Ihre Rohre verlaufen teils über und teils unter der Erde.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach lässt sich unterdessen über mögliche Folgen des Lecks für die Versorgung der Ölraffinerie PCK in Schwedt informieren. „Es ist zu einem Druckabfall in der Druschba gekommen, und zwar in der Hauptleitung 2″, sagte Steinbach der dpa nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch in Potsdam. „Die Ursache der Leckage wird zur Zeit untersucht, da wissen wir auch noch nicht Näheres.“ Steinbach sagte weiter, er sei in Kontakt zur Frage, „was das für die Versorgung von Schwedt“ bedeute. Die Raffinerie wird über die Druschba-Pipeline mit russischem Öl beliefert.

RND/ag/dpa