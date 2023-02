Eine Legion im Verborgenen: Russen kämpfen gegen ihre Heimat

In der Legion Freiheit Russland kämpfen Russen auf der Seite der Ukrainer gegen ihr Heimatland. Bislang ist nicht viel bekannt über diese Einheit. Was treibt die Soldaten dabei an?

Ukrainische Soldaten in der umkämpften Region Bachmut in der Ostukraine. Hier operieren auch Einheiten der Legion Freies Russland. (Archivbild)

Sie kämpfen gegen die Truppen ihrer eigenen Heimat: Hunderte Russen haben sich der Verteidigung der Ukraine verschrieben. Als Teil der Legion Freiheit Russland ziehen sie unter dem Kommando Kiews in den Krieg gegen Putin. Bislang hat die Einheit nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. Die Militärtruppe bestehe ausschließlich aus Russen, die ihre eigenen Landsleute bekämpfen würden, berichtet die Zeitung „The New York Times“ in einer großen Online-Reportage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beweggründe dafür seien unterschiedlich: Manche Soldaten würden aus einer moralischen Überzeugung kämpfen. Sie empfänden den Angriff Russlands in der Ukraine als zutiefst ungerecht. Andere wiederum würden kämpfen, um ihre Wahlheimat Ukraine zu verteidigen. Bei wieder anderen richte sich die Abneigung direkt gegen Russlands Präsident Wladimir Putin.

Die freiwilligen russischen Kämpfer hätten im Laufe der Zeit das Vertrauen der ukrainischen Kommandeure gewonnen und ihren Platz in der Reihe der Kräfte eingenommen, die erbittert gegen das russische Militär kämpfen. „Ein echter Russe beteiligt sich nicht an einem so aggressiven Krieg, wird keine Kinder vergewaltigen, Frauen und ältere Menschen töten“, zitiert die NYT einen der Soldaten in der Reportage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einheit agiert bislang im Verborgenen

Bislang wissen viele nichts von der Existenz dieser Legion. Dies habe laut NYT unterschiedliche Gründe: Zum einen wolle man die Soldaten vor Repressalien durch Russland schützen. Zum anderen tue das ukrainische Militär sich schwer, den Einsatz der russischen Soldaten hervorzuheben, deren Heimatland der Ukraine doch momentan so viel Schaden und Leid zufügt, so die NYT. Die Legion konzentriere sich dabei laut ukrainischen Beamten auf das Gebiet um Bachmut in der Ostukraine und stünde unter ständiger Aufsicht ukrainischer Offiziere.

„Wir sind nicht hierher gekommen, um etwas zu beweisen“, wird ein Soldat zitiert. Sie seien gekommen, „um der Ukraine dabei zu helfen, den vollständigen Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem ukrainischen Territorium und die zukünftige De-Putinisierung Russlands zu erreichen“.

Die Gruppe operiere unter dem Dach der „Internationalen Legion der Territorialverteidigung der Ukraine“, einer Kampftruppe, deren Einheiten sich aus amerikanischen und britischen Freiwilligen sowie Weißrussen, Georgiern und anderen zusammensetzen würde. Anwärter für die Legion Freies Russland würden dabei strengen Prüfungen und einer Grundausbildung unterzogen.

RND/lin