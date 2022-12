﻿Lehren aus der Ukraine: Wie sich Taiwan auf einen drohenden Angriff Chinas vorbereitet

Die Bedrohung durch China gehört in Taiwan zum Alltag. Der russische Überfall auf die Ukraine hat den Menschen dort nun vor Augen geführt, wie schnell es zum Krieg kommen kann. In Taiwan wächst die Sorge vor einer Invasion – auch, weil man von einer Insel nur schwer fliehen kann.

Taipeh. Hsieh Chu Wen lernt an diesem Abend Dinge, von denen sie hofft, dass sie sie nie brauchen wird: Wie man Arterien richtig abbindet, zum Beispiel, wie man einen Druckverband anlegt oder wie man Verwundete richtig transportiert. Gemeinsam mit rund fünf Dutzend anderen Freiwilligen nimmt die 36-jährige Doktorandin in Taiwans Hauptstadt Taipeh an einem der Zivilschutzkurse teil, die sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor Interessenten kaum retten können. Der von Kremlchef Wladimir Putin befohlene Angriff auf das Nachbarland ist ein Weckruf für die Taiwaner, die sich einer ähnlichen Bedrohung durch Chinas Präsidenten Xi Jinping ausgesetzt sehen.

Hsieh nach der Teilnahme an dem Zivilschutzkurs. © Quelle: Can Merey

Hsieh ist Kulturanthropologin, sie trägt Jeans, graues T-Shirt und Brille. Unter ihrer schwarzen Schirmmütze lächelt sie freundlich, gerade erst hat sie sich zum Abschluss des Trainings mit mehreren Dutzend Mitstreitern zum Gruppenfoto versammelt. Die Atmosphäre in dem Seminarraum mit Schaumstoff­gliedmaßen, Linoleumboden und Neonlicht erinnert an einen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, mit dem Unterschied, dass die Teilnehmer erheblich motivierter wirken – sie bereiten sich schließlich auf einen drohenden Krieg vor. „Der wichtigste Grund dafür, dass ich den Kurs besuche, ist China“, sagt Hsieh. „Die größte Bedrohung liegt gleich neben uns.“ Sie würde für ihr Land kämpfen, betont sie, fügt aber hinzu: „Ich hoffe, dass Xi Jinping nicht so verrückt wie Putin ist.“

Teilnehmer am Zivilschutzkurs in Taipeh lernen das Abbinden von Arterien. © Quelle: Can Merey

„Die nächsten fünf Jahre werden eine sehr riskante Zeit für Taiwan werden“

Organisiert werden die Kurse von der Forward Alliance, einer Nicht­regierungs­organisation, die der Ex-Soldat Enoch Wu 2020 ins Leben gerufen hat. Rund 3000 Freiwillige seien in diesem Jahr ausgebildet worden, sagt der 41-Jährige. Die Forward Alliance finanziere sich durch Privatspenden. Die Kursgebühr von umgerechnet knapp 10 Euro decke nicht einmal die Kosten. Seit Beginn des Ukraine-Krieges führe man Wartelisten. „Wir haben einen Nachbarn, der uns gewaltsam erobern möchte“, sagt Wu, der sich auch in der Regierungspartei DPP engagiert. „Die Bedrohung durch China war schon immer da. Die Ukraine hat aber die Wahrnehmung der Bedrohung durch die Menschen verändert. Das Gefühl der Dringlichkeit hat sich verändert.“

Marco Ho ist Mitgründer der Kuma-Akademie, einem weiteren großen Anbieter von Zivilschutz­kursen. Ho glaubt, ein Angriff auf Taiwan stehe weit oben auf der „nationalistischen Agenda“ Xis, der im Oktober für einen dritte fünfjährige Amtszeit gewählt wurde. „Die nächsten fünf Jahre werden eine sehr riskante Zeit für Taiwan werden. Die Menschen sind sehr besorgt.“ Einer der Unterschiede zur Ukraine: Dort konnten die Menschen über Land in umliegende Staaten fliehen. „Aber Taiwan ist eine Insel. Wir kommen von hier nicht weg.“

China beansprucht Taiwan als Teil der Volksrepublik, zu der die demokratische Inselrepublik aber nie gehört hat. 1949 suchten die Verlierer des Bürgerkrieges in China Zuflucht in Taiwan, das sich bis heute offiziell „Republik China“ nennt. Taiwan sieht sich als souveränen Staat, der Reisepässe und Visa ausgibt, eine eigene Streitmacht unterhält und der vor allem demokratisch ist. Offiziell hat sich die Insel aber nie für unabhängig erklärt. Mit dem Status quo, dem Istzustand, sind die gut 23 Millionen Taiwaner bislang gut gefahren. Inzwischen wird das Gebaren Chinas (Einwohnerzahl: rund 1,4 Milliarden) aber immer aggressiver.

Die Achillesferse: Taiwan importiert 98 Prozent des Energiebedarfs

Die Chinesen streben eine Vereinigung unter dem Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ an. Gemeint ist, dass sozialistische und kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschafts­strukturen unter dem Dach der Volksrepublik parallel existieren könnten. Spätestens seit der brutalen Unterdrückung der Demokratie­­bewegung in Hongkong glaubt in Taiwan so gut wie niemand mehr daran, dass Peking die Formel ernsthaft umsetzen will. Dazu tragen auch Aussagen wie die des chinesischen Botschafters in Paris, Lu Shaye, bei, der den Taiwanern nach einer Vereinigung „Umerziehung“ angedroht hat.

Auf einen Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentanten­hauses, Nancy Pelosi, reagierte China im vergangenen August mit Militär­manövern, die Experten als Übung für eine mögliche Blockade Taiwans werteten. Die Insel importiert 98 Prozent ihres Energie­bedarfs, eine echte Achillesferse. Mit dem Internet ist sie durch Unterseekabel verbunden, die chinesische U‑Boote kappten könnten. Kurz nach dem Pelosi-Besuch veröffentlichte die chinesische Regierung erstmals seit 22 Jahren ein Weißbuch zu Taiwan, dort heißt es: „Wir sind ein China, und Taiwan ist Teil Chinas.“ Man strebe eine friedliche Vereinigung an. „Aber wir werden nicht auf den Einsatz von Gewalt verzichten und behalten uns die Möglichkeit vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.“

Bis 2027 will Xi bereit für einen Krieg sein

Der Direktor des US-Auslands­geheimdienstes CIA, William Burns, sagte dem Sender PBS kürzlich: „Ich glaube nicht, dass irgendein ausländischer Staatschef diesem Krieg (in der Ukraine) und der schlechten militärischen Leistung Russlands mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat als Xi Jinping, wenn er über seine eigenen Ambitionen in Taiwan und anderswo nachdenkt.“ Xi habe seine militärische Führung angewiesen, bis 2027 bereit für einen Krieg um Taiwan zu sein – dann feiert die Volksbefreiungs­armee ihr hundertjähriges Bestehen. Burns warnt: „Je weiter man in diesem Jahrzehnt voranschreitet, desto größer werden die Risiken eines militärischen Konflikts.“

Westliche Nachrichten­dienste wollen nicht über ein Datum für eine Invasion spekulieren, aus ihren Kreisen heißt es aber auch: „Die Bedrohung ist da, und sie wächst.“ Man dürfe die Bedeutung der Taiwan-Frage für Xi nicht unterschätzen. Die Chinesen hätten die Vereinigung mit Taiwan verknüpft mit der Legitimität der herrschenden Kommunistischen Partei. Auch die Büroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipeh, Anna Marti, ist überzeugt davon, dass Xi die Vereinigung mit Taiwan nicht aufgeben kann, „ohne sein Gesicht zu verlieren“. Bei der Naumann-Stiftung ist für jede der Mitarbeiterinnen ein Notfall-Rucksack gepackt. Sechs Minuten benötige man, um vom Büro in den Luftschutz­keller zu gelangen, sagt Marti.

You-Fen Lai (links), Ya-Wei Chou und Anna Marti von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipeh mit dem Inhalt eines Notfall-Rucksacks. © Quelle: Can Merey

USA wollen Taiwan verteidigen

Befürchtet wird, dass sich eine Invasion Taiwans zum Krieg zwischen den Atommächten USA und China ausweiten könnte. US-Präsident Joe Biden hat mehrfach betont, dass sein Land eine Verpflichtung habe, Taiwan zu verteidigen. Unstrittig ist, dass ein Angriff Chinas auf Taiwan noch weitaus verheerendere Folgen für die Weltwirtschaft hätte als der russische Überfall auf die Ukraine – schon allein deswegen, weil in dem asiatischen Hightech-Standort rund 90 Prozent aller modernen Halbleiter hergestellt werden, die fast in allen technischen Geräten gebraucht werden.

China erhöht den Druck auf Taiwan stetig. Immer häufiger dringen chinesische Militär­flugzeuge in Taiwans Luftraum­­überwachungs­zone ein, immer öfter kommen Kriegsschiffe bedrohlich nahe. Taiwan ist außerdem Ziel von Cyberangriffen und Desinformations­­kampagnen aus China. „Wenn man das alles zusammen­nimmt, scheint China also sein zukünftiges militärisches Vorgehen gegen Taiwan zu proben“, sagt Außenminister Joseph Wu in Taipeh. „Unter diesen Umständen muss sich Taiwan gut vorbereiten. Das ist etwas, was wir von der Ukraine gelernt haben.“ Dazu gehöre auch, „den Erwerb von Waffen aus den Vereinigten Staaten zu beschleunigen“.

Außenminister Wu bei einer Pressekonferenz für europäische Journalisten in Taipeh. © Quelle: Can Merey

Taiwans Insellage erschwert die Flucht, aber auch die Invasion

Für ausländische Besucher ist der Kontrast zwischen der Ukraine und Taiwan frappierend, was nicht nur daran liegt, dass es sich um unterschiedliche Kontinente und Kulturen handelt. Während in Kiew wegen der russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur immer weniger Strom fließt, blinken und blitzen die Leuchtreklamen überall in Taipeh durch die Nachtstunden. Wer durch die Ukraine fährt, wird alle paar Kilometer an einem Checkpoint der Armee angehalten. In Taipeh gibt es weder am Außen­ministerium noch am Parlaments­gebäude Sicherheits­kontrollen für Besucher.

Parlaments­präsident You Si Kun unterbricht sein Briefing für europäische Journalisten, um die Besucher darauf hinzuweisen, dass sie doch bitte den gekühlten Bubble-Tea genießen sollten, der vor ihnen stehe; auf den XXL-Bechern sind bunte Anime-Figuren abgebildet. „Es würde nicht so einfach für China, Taiwan zu schlucken“, betont You. Dass Taiwan eine Insel ist, erschwert im Zweifel nicht nur eine Flucht, sondern auch eine Invasion: Während russische Panzer über Straßen in die Ukraine rollen konnten, müssten die Chinesen übers Meer kommen und an der rund 180 Kilometer entfernten Küste anlanden.

Bubble-Tea beim Briefing europäischer Journalisten durch Parlaments­präsident You. © Quelle: Can Merey

„Obwohl wir vielleicht mehr leiden, wird China ebenfalls leiden“

Ich denke, dass Taiwan sich verteidigen kann“, meint auch Su Tzu Yun vom Institut für Nationale Verteidigung und Sicherheits­forschung (INDSR) in Taipeh. „Wir haben viele Lektionen von der Ukraine gelernt.“ Bei der Denkfabrik verweisen sie auf Vorkehrungen, die die Regierung getroffen habe: Öl- und Gasvorräte seien aufgestockt worden. Man prüfe Internet­verbindungen via Satellit, falls Unterseekabel gekappt würden. Auch sei geplant, den Wehrdienst von vier Monaten auf mindestens ein Jahr zu verlängern.

Lo Chih Cheng ist Abgeordneter und außenpolitischer Sprecher der regierenden Demokratischen Fortschritts­partei (DPP), die einen harten Kurs gegenüber China fährt. Selbst ohne eine Invasion gebe es die Gefahr, dass Chinas Einschüchterungs­strategie zu einer unbeabsichtigten Eskalation führe, warnt Lo. „China spielt mit dem Feuer und destabilisiert die Region.“ Eine Eskalation würde wegen wirtschaftlicher Abhängigkeiten aber auch China schwer treffen. „Obwohl wir vielleicht mehr leiden, wird China ebenfalls leiden.“ Der Abgeordnete betont: „Wir wollen keinen Krieg. Aber wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten.“

