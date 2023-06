﻿Leipziger Bürgermeister kritisiert Grünen-Politiker für Organisation von Demo zu Lina E.

Leipzig. Nach den Ausschreitungen am Samstag in Leipzig hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Organisator der Demo, Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek, scharf kritisiert. „Ich finde es schon etwas naiv zu glauben, man könne an einem solchen Tag eine Demonstration anmelden und davon ausgehen, dass sie friedfertig bleibt“, sagte Jung am Sonntag. Mehr als 50 Polizisten waren jüngsten Polizeiangaben zufolge bei den Krawallen rund um den „Tag X“ nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. verletzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne Kasek namentlich zu nennen, sagte Jung: „Ein Stadtrat hat eine ganz besondere Verantwortung, hat einen Eid abgelegt, Schaden von der Stadt abzuhalten.“ Die Angriffe gegen die Polizei am Rande der Demonstration hätten gezeigt, „dass das Verbot richtig war“. Zwei Demonstrationen waren am Samstag von der Stadt untersagt worden. Kasek hatte für den Verein „Say it Loud“ eine genehmigte Demo mit Start am Alexis-Schumann-Platz in der Südvorstadt geleitet, die statt der erwarteten 100 letztlich aber nach Polizeiangaben „weitaus mehr“ als 1500 Teilnehmer anzog.

Demo schlägt in Gewalt um – 1000 Menschen eingekesselt

Wegen eines Streits um Auflagen konnte die Demo nicht starten und schlug anschließend in Gewalt um. Aus der Menge heraus gingen mehrere Hundert Demonstrierende auf die Polizei los. Die Beamten kesselten schließlich 1000 Menschen ein. Bis etwa 5.30 Uhr am Morgen stellten sie deren Identitäten fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Laut Polizeipräsident René Demmler wurden knapp 30 Personen festgenommen. Unter anderem werden ihnen schwerer Landfriedensbruch und Angriffe auf Polizisten vorgeworfen. Gegen sie werden Haftanträge geprüft. Bis zu 50 Personen seien vorläufig im Gewahrsam genommen worden und bis zum Mittag wieder auf freien Fuß gekommen.

„Wir müssen leider erleben, dass auch bei einer friedfertig angekündigten Demonstration sich Gewalttäter daruntermischen, dass sie instrumentalisiert wird und es im Ergebnis dann zu Gewaltausbrüchen kommt, so wie angekündigt“, so OBM Jung. Polizeipräsident Demmler sprach von „schwersten Übergriffen“ auf Polizeibeamte. Zwei Einsatzkräfte seien nach den Krawallen nicht mehr dienstfähig gewesen.

Kasek kritisiert Polizei

Demo-Organisator Jürgen Kasek twitterte am Abend: „Es ist leider das eingetreten, was wir unbedingt vermeiden wollten.“ Gegenüber der Leipziger Volkszeitung sagte er: „Es fühlt sich unfassbar beschissen an. Ees tut mir wirklich leid, weil genau diese Situation haben alle befürchtet und die wollten wir mit allen Mitteln verhindern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem Video-Statement bei Instagram kritisierte er am Sonntag unter anderem, dass „behelmte Beamte“ die Demo „umschlossen“ hätten, als diese noch friedlich noch war – erst danach sei es zu den Ausschreitungen gekommen.

Polizeipräsident: „Kollegen haben sich an vier Stunden Schlaf gewöhnt“

Auch für Sonntagabend ist im Leipziger Stadtteil Connewitz erneut eine Demo angekündigt. Sie wurde am Nachmittag jedoch von der Stadt verboten. Die Polizei, die am Wochenende mit 3000 Beamten im Stadtgebiet im Einsatz sei, werde weiter Präsenz zeigen, kündigte Demmler an. „Es gibt viele Kollegen bei uns, die haben sich jetzt daran gewöhnt, dass sie am Tag vier Stunden schlafen“, so der Polizeipräsident. „Wir machen das jetzt noch ein bisschen weiter.“