﻿„Vermummt euch!“ – „Entmummt euch!“: So liefen die Krawall-Tage in Leipzig

Feuerwehr

Blitzstraße in Kiel: Zwei Gartenlauben brennen in Gaarden-Ost ab

Bei einem Feuer in einer Gartenanlage in Kiel sind am Sonntagabend zwei Gartenlauben abgebrannt. Der Brand in der Blitzstraße im Stadtteil Gaarden-Ost war auch viele Kilometer entfernt noch zu sehen. Probleme gab es beim Einsatz der Feuerwehr durch den gesperrten Ostring.