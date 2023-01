Welche Länder besitzen eigentlich deutsche Leopard-Kampfpanzer?

Die Ukraine fordert sie seit Monaten, die Bundesregierung zögert, und Polen will sie nun liefern: deutsche Kampfpanzer des Typs Leopard 2. Am Samstag erhöhte Großbritannien dann noch mal den Druck auf Deutschland. Das Land will 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 an die Ukraine abgeben.

Polen möchte deutsche Leoparden gemeinsam mit einer internationalen Koalition an die Ukraine liefern. Finnland erklärte daraufhin – wenn auch vorsichtig –, dass man grundsätzlich ebenfalls zur Lieferung bereit sei. Doch ohne die Zustimmung der Bundesregierung geht dabei nichts: Denn auch die Weitergabe von deutschen Rüstungsgütern muss durch Berlin genehmigt werden.

Nach Polen signalisiert auch Finnland Bereitschaft zur Lieferung von Leopard-Panzern

Doch wie könnte eine solche internationale „Leopard-Koalition“ aussehen? Laut Angaben des Herstellers Krauss-Maffei Wegmann sind weltweit gut 3500 der Kampfpanzer bei 16 Streitkräften im Einsatz. Welche Verbündeten der Ukraine sind im Besitz von Leopard-Panzern und könnten das Gerät an die Ukraine abgeben? Ein Überblick.

Deutschland

In der Bundeswehr hat man es sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2025 über einen Bestand von 320 Leopard-Kampfpanzern des Typs 2A7V zu verfügen. Beim Leopard 2A7V handelt es sich um eines der modernsten Modelle des Kampfpanzers, das V steht bei der Bundeswehr für „verbessert“. Durch mehr Kameras sowie Sichtgeräte soll die Sicht gegenüber älteren Modellen besser sein. Zudem bekam das Update eine gehärtete Kanone, die auch modernste Munition verschießen kann. Nicht zuletzt ist der Leopard 2A7V besser geschützt und wurde mit einem stärkeren Antrieb ausgestattet. Ältere Modelle wie den 2A4 hat die Bundeswehr bereits abgegeben.

Dänemark

Das an Deutschland angrenzende Dänemark erwarb bereits in den 1990er-Jahren rund 50 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A4, die aus Beständen der Bundeswehr stammten. Im Laufe der Jahre kamen wohl nochmals 18 Stück dazu. Die Fahrzeuge wurden zudem modernisiert und teilweise auf die Bedürfnisse des dänischen Heeres angepasst. Die Dänen planen zudem eine Aufrüstung einiger der Panzer auf den Standard des 2A7.

Finnland

Finnland zeigte sich sogleich gesprächsbereit, als Polen seinen Vorschlag über eine internationale „Leopard-Koalition“ öffentlich machte. Anfang des Jahrtausends erhielt das skandinavische Land 124 deutsche Leoparden des Typs 2A4 aus Beständen der Bundeswehr, später kamen noch weitere 15 dazu. Im Jahr 2015 schloss Finnland zudem einen Liefervertrag mit den Niederlanden ab, demzufolge Helsinki weitere 100 gebrauchte Leopard-Panzer 2A6 erhalten sollte.

Griechenland

Auch das Nato-Mitglied Griechenland nutzt den Leopard 2 in seinen Streitkräften. 2003 bestellte die griechische Regierung bei Krauss-Maffei Wegmann insgesamt 170 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6, darunter waren auch einige Modelle, die als Berge- sowie Brückenlegepanzer genutzt werden sollten. Zudem verfügen die griechischen Streitkräfte auch über Panzer des Typs Leopard 1.

Kanada

Auch bei den kanadischen Streitkräften konnte sich der deutsche Kampfpanzer Leopard 2 gegen Konkurrenzmodelle aus anderen Ländern durchsetzen. Im Jahr 2007 wurde das Nato-Mitglied erstmals mit den Fahrzeugen ausgestattet. Dabei verfügt das nordamerikanische Land über die Modelle 2A4 sowie 2A6.

Niederlande

Die Niederlande waren weltweit das erste Land, das Panzer des Typs Leopard 2 aus Deutschland erhalten haben – und das schon im Jahr 1979. Insgesamt 445 Fahrzeuge wurden damals erworben. Im Laufe der Jahre haben die Niederlande jedoch all ihre Leoparden verkauft: etwa an Finnland oder Kanada, aber auch an Portugal. Seit 2011 verzichtet Den Haag wegen der hohen Kosten ganz auf die Leopard-2-Kampfpanzer, kann aber durch eine Kooperation mit der 1. deutschen Panzerdivision dennoch auf die Fahrzeuge zurückgreifen. Für eine Lieferung an die Ukraine scheiden die Niederlande aus.

Ein Kampfpanzer Leopard 2 nimmt an der Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres teil. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Polen

Polen stellte der Ukraine zuletzt eine Leopard-2-Kompanie in Aussicht. Diese Einheit besteht normalerweise aus 14 Kampfpanzern. Insgesamt sollen die polnischen Streitkräfte über 249 Leopard-2-Panzer verfügen. Dabei handelt es sich vorrangig um die älteren Modelle 2A4 und 2A5. Einige der älteren 2A4-Modelle wurden in den vergangenen Jahren technisch modernisiert.

Portugal

Nato-Mitglied Portugal hat gebrauchte Leopard-2-Modelle aus den Niederlanden gekauft. Die Lieferung von 37 Fahrzeugen des Modells 2A6 wurde 2009 abgeschlossen.

Spanien

Bereits im vergangenen Sommer hatte es Berichte gegeben, dass Spanien offen dafür sei, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine abzugeben. Damals standen gleich die Lieferung von 40 Fahrzeugen im Raum. Doch die spanische Regierung räumte die Gerüchte alsbald ab: Das Gerät sei insgesamt in „einem absolut desolaten Zustand“ und nicht einsatzfähig. Sie könnten gar eine Gefahr für die Mannschaft darstellen, hieß es vom Nato-Verbündeten aus Madrid.

Schweden

Auch im hohen Norden verfügt man über deutsche Kampfpanzer: Die schwedischen Streitkräfte sind mit den älteren Modellen 2A4 und 2A5 ausgerüstet. Diese wurden jedoch auf die Bedürfnisse der Försvarsmakten angepasst und teilweise technisch nochmals deutlich überholt. In Schweden laufen die Panzer unter den Namen Stridsvagn 121 und Stridsvagn 122.

Slowakei

Erst über den im vergangenen Jahr viel diskutierten Panzerringtausch hat die Slowakei Leopard-Panzer des Typs 2A4 erhalten. Im Gegenzug gab das Nato-Mitglied ältere T-72-Panzer sowjetischer Bauart als Sofortunterstützung an die Ukraine ab.

Türkei

Der Nato-Partner Türkei besitzt insgesamt gut 350 Leopard-Panzer des Modells 2A4. Einst plante die Türkei sogar die Anschaffung von bis zu 1000 deutschen Kampfpanzern, das Projekt scheiterte jedoch in der rot-grünen Bundesregierung an den Grünen. Unterdessen hat sich Ankara dazu entschlossen, südkoreanische Kampfpanzer namens K2 Black Panther zu beschaffen.

Tschechien nimmt die Lieferung eines ersten Kampfpanzers Leopard 2A4 aus Deutschland entgegen. Damit erhält der Nato-Staat im Rahmen eines sogenannte Ringtauschs modernen Ersatz für bereits an die Ukraine gelieferte T72-Panzer sowjetischer Bauart. © Quelle: Peøina Ludìk/CTK/dpa

Tschechien

Auch das Nachbarland im Osten Deutschlands soll vom Panzerringtausch profitieren. Insgesamt soll Prag aus dem Deal 15 Leoparden 2A4 erhalten, die die sowjetischen T-72-Panzer ersetzen, die an die Ukraine gegangen sind. Zudem will Tschechien bis zu 50 Kampfpanzer des neuesten Leopard-2-Modells A7+ erwerben.

Ungarn

Budapest möchte nach und nach seine alten T-72-Panzer sowjetischer Bauart ersetzen. Dazu hat die ungarische Regierung einen Vertrag mit Krauss-Maffei Wegmann über die Lieferung von 44 Leopard 2A7+ geschlossen.

RND/sic