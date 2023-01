Pistorius: Erste Leopard-Lieferung in drei Monaten

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat angekündigt, dass die ersten Leopard-Panzer in drei Monaten in der Ukraine ankommen. Obwohl die Wehrbeauftragte Eva Högl die Entscheidung zur Lieferung begrüßt, fordert sie schnellen Ersatz für die Bundeswehr.

Berlin. Die ersten Leopard-Kampfpanzer aus Deutschland könnten nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in etwa drei Monaten in der Ukraine sein. Das sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags in Berlin. Man beginne jetzt sehr schnell mit der Ausbildung und werde sehr schnell die Nachschubwege klären.

Pistorius nannte die Entscheidung zur Lieferung der Panzer „historisch“, weil diese abgestimmt passiere, in einer „höchst brisanten Lage in der Ukraine“. Er sagte aber auch: „Das ist kein Grund zum Jubeln“, er habe großes Verständnis für diejenigen, die sich Sorgen machten. „Aber klar ist, Kriegspartei werden wir nicht, dafür werden wir sorgen.“

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte im Bundestag erneut klar, „dass wir das Notwendige und das Mögliche machen, um die Ukraine zu unterstützen, dass wir aber gleichzeitig eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato verhindern.“

Wehrbeauftragte fordert schnellen Ersatz für Panzer, Artillerie und Munition

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, begrüßt die Entscheidung des Bundeskanzlers - fordert aber zugleich schnellen Ersatz für die Bundeswehr. Von den Soldaten wisse sie, dass sie eine wirksame Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriff befürworten. „Sie erwarten aber auch, dass das abgegebene Material zügig wiederbeschafft wird und ihre eigene Einsatzbereitschaft mit dem Sondervermögen verbessert wird“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Es geht jetzt darum, umgehend neue Panzer, Artillerie, Munition zu bestellen und die Instandsetzung von großem Gerät zu beschleunigen.“

