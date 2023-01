Ukraine-Unterstützung: Rheinmetall könnte insgesamt 139 Leopard-Panzer liefern

Stalingrad dagegen „eher ein Urlaub“: Wagner-Chef Prigoschin dankt Soledar-Kämpfern

Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine auch in den kalten Wintermonaten fort. Derweil geht in Deutschland die Diskussion über die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 weiter. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.