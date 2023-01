Polen will Ukraine 60 Panzer liefern – Selenskyj: „Gemeinsam werden wir gewinnen“

Warschau geht voran: Polen will die Ukraine mit 60 Panzern unterstützen. Auch Leopard-Kampfpanzer sollen in dem Paket enthalten sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich erfreut.

Polen will die Ukraine im Kampf gegen Russland mit der Lieferung von 60 Panzern unterstützen. Das gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag auf Twitter bekannt. Das Waffenpaket soll unter anderem 14 Leopard-Panzer sowie 30 Kampfpanzer vom Typ PT-91 Twardy beinhalten. „Wie vor 160 Jahren sind wir zusammen, aber diesmal hat der Feind keine Chance“, schrieb Selenskyj. „Gemeinsam werden wir gewinnen!“

Die polnische Regierung geht damit nach der deutschen Leopard-Freigabe international in der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine voran.

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung entschieden, dass Deutschland in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 an die ukrainischen Streitkräfte übergeben wird. Auch Drittstaaten sollten eine Genehmigung erhalten, um die in Deutschland hergestellten Panzer an das angegriffene Land weitergeben zu können - so wie nun Polen.

Die USA wollen der Ukraine zudem 31 Kampfpanzer vom Typ Abrams zur Verfügung stellen. Großbritannien hat der Ukraine 14 Kampfpanzer des Typs Challenger 2 zugesagt.

