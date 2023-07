Lettlands Botschafterin vor Nato-Gipfel: Wir brauchen ein klares Signal für die Ukraine

Berlin. Die Staats- und Regierungschefs der Nato kommen am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius zum Gipfeltreffen zusammen, um über das weitere Vorgehen bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland zu beraten. Die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen gehören zu den größten Unterstützern Kiews und sie haben alle drei direkte Grenzen mit Russland. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit der lettischen Botschafterin in Berlin, Alda Vanaga, über die Erwartungen an den Gipfel und wie sich Lettland in Sachen Verteidigung aufstellt.

Frau Vanaga, welche Bedeutung hat der Nato-Gipfel aus Sicht Lettlands?

Das wird ein historischer Gipfel, von dem ein klares Signal ausgehen muss, wie wir die Nato-Ostflanke besser schützen und dass es einen Plan gibt, wie die Ukraine in die Nato aufgenommen werden kann. Eine Aufnahme jetzt unter Kriegsbedingungen ist nicht möglich, aber wir diskutieren auch sehr intensiv, welche Sicherheitsgarantien es für die Ukraine vor einer Mitgliedschaft geben kann. Dabei geht es darum, ob alle Länder zusammen etwas leisten oder auch nur einzelne. Dazu muss etwas in Vilnius vereinbart werden. Lettland gehört zu denen, die bereit sind, ein Maximum für die Ukraine zu geben.

Hängt das auch damit zusammen, dass in Lettland der Ukraine-Krieg auch ein Stück weit als „eigener Krieg“ empfunden wird?

Das ist ganz klar so, das ist auch unser Krieg. Das wird auch in der Gesellschaft so gesehen. Wir stellen in diesem Jahr Waffen und Hilfsgüter im Wert von 1,29 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für die Ukraine zur Verfügung und damit so viel wie kein anderes Land. Aber es gibt auch ganz viele private Initiativen. So haben bei uns sehr viele Familien, die zwei Autos besitzen, ihren Zweitwagen für die Ukraine gespendet, insbesondere wenn es ein Jeep war, der für schwieriges Gelände tauglich ist. Ein junger Mann hatte die Aktion gestartet und jetzt ist schon eine richtige Kampagne unter dem Namen „Twitter-Konvoi“ daraus geworden. Zudem haben auch bei uns viele Menschen privat ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Offiziell sind in Lettland mit 1,8 Millionen Einwohnern derzeit circa 35.000 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert, die Grenze haben in diesem Jahr über 62.000 passiert. Wie anderswo auch gibt es bei uns Ein- und Ausreisen oder wir sind einfach Transitland. Unsere Unterstützung für die Ukraine ist wirklich sehr stark.

Alda Vanaga wurde 1971 in Riga geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit August 2022 Botschafterin Lettlands in Berlin. © Quelle: Botschaft Lettland

Spielen in diesem Zusammenhang auch negative Erfahrungen aus der sowjetischen Besatzungszeit eine Rolle?

Ja, natürlich, wir haben die sowjetische Okkupation 1940 kennengelernt und selbst 50 Jahre unter sowjetischer Besatzung gelebt. Ich bin Jahrgang 1971 und selbst noch in der Sowjetunion aufgewachsen, und möchte nie mehr in einer Sowjetunion leben. Die Deportationen, die wir jetzt in der Ukraine erleben, die haben wir selbst auch erfahren müssen. 1941 wurden mehr als 15.000 und 1949 über 42.000 Letten nach Sibirien deportiert, darunter auch meine Urgroßeltern, weil sie eine kleine eigene Landwirtschaft und ein Haus hatten. Mein Urgroßvater ist dort irgendwo in den Weiten Sibiriens verstorben. Und solche Erfahrungen gibt es in fast allen lettischen Familien. Das heißt, wir können sehr gut nachempfinden, was es bedeutet, wenn jetzt aus den russisch besetzen Gebieten in der Ukraine Zehntausende Kinder nach Russland verschleppt werden. Deshalb können wir auch aus unserer Sicht nicht über Frieden sprechen, solange der Feind nicht vom Territorium der Ukraine vertrieben ist.

Was tut Lettland für seine Sicherheit?

Wir geben in diesem Jahr bereits 2,25 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung aus. 2025 werden es 2,5 Prozent und 2027 schon 3 Prozent sein, also mehr, als von den Nato-Mitgliedern erwartet wird. Wir bauen unsere Militärinfrastruktur zielstrebig aus und schaffen die Voraussetzungen für eine Vergrößerung des Einsatzkontingents von Kanada. Außerdem führen wir 2024 die 2006 abgeschaffte Wehrpflicht wieder ein.

Laut Umfragen findet das in der Bevölkerung nicht nur Zustimmung.

Es ist gut, wenn das in der Gesellschaft debattiert wird. Natürlich gibt es Leute, die das ablehnen. Aber es gibt zum Beispiel auch junge Letten, die in Westeuropa studieren und sich im Urlaub freiwillig zu einer vierwöchigen Militärausbildung in der Heimat gemeldet haben. Zudem gab es im Sinne der Gleichberechtigung eine heftige Diskussion unter jungen Frauen, wieso die Wehrpflicht nur für Männer wieder eingeführt werden soll. Das Gesetz sieht es jetzt so vor, aber Frauen können sich bei uns natürlich freiwillig zur Armee melden. Das trifft übrigens auch jetzt schon für Männer zu. Zum ersten Juli dieses Jahres haben 250 Freiwillige einen einjährigen Militärdienst angefangen. Es gab fast 500 Anmeldungen, aber viele wurden nicht aufgenommen, weil das Alter oder die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht passten. Das zeigt, wir nehmen die Bedrohung durch Russland sehr ernst und wir sind durchaus bereit, uns selbst zu verteidigen.

Wie sieht man in Lettland die nuklearen Drohungen Moskaus – ist alles nur Bluff?

Man muss die Sache ernst nehmen. Aber man sollte auch nicht in Angst und Panik verfallen, sondern verstehen, dass die Drohung mit Atomwaffen eine russische Taktik ist. Aus unserer Sicht macht es beispielsweise keinen Unterschied, ob jetzt auch noch russische Atomwaffen in Belarus stationiert sind. Die Bedrohung war durch die in Kaliningrad befindlichen Raketen in unserer direkten Nachbarschaft schon immer da. Ich denke, dass diese Art von Informationskrieg mit nuklearen Drohungen gezielt auch gegen Deutschland gerichtet ist, weil das Thema hier sehr heikel ist. Atomwaffen und Kernkraft werden in der deutschen Gesellschaft sehr kritisch gesehen. Aber es war richtig, wie entschlossen die Vereinigten Staaten schon zu Beginn der Moskauer Drohungen geantwortet haben, nicht einmal mit nuklearer Vergeltung, sondern mit konventionellen Mitteln. Klar ist jedoch auch, dass US-Nuklearwaffen in Deutschland stationiert sind, die auch eingesetzt werden können, wenn es nötig ist.

Wie schätzt man in Lettland den Fall Prigoschin ein?

Wir wissen nicht, wie groß seine Truppe tatsächlich ist, auf jeden Fall sind es nicht die 25.000 Mann, über die er angeblich einmal verfügt hat. Ich glaube, dass die deutschen Medien in einer Traumwelt wandeln, wenn sie denken, dass die von Prigoschin verbreiteten Thesen zum Unsinn des Krieges in der russischen Bevölkerung großes Aufsehen erregen. Das bekommt in Russland kaum jemand mit, weil sie keine ausländischen Nachrichten hören und sich kaum jemand dafür interessiert. Millionen leben in der russischen Propagandabubble. Die große Masse der russischen Bevölkerung steht meines Erachtens zumindest indirekt hinter dem Krieg, weil sie einfach passiv ist oder es ihr egal ist. Das sehen Sie auch an den Russen im Ausland. Es leben fast vier Millionen Russen in Deutschland und ich sehe hier keine russischen Demonstrationen gegen den Krieg. Alle anderen gehen für ihre Sache auf die Straße: Kurden, Iraner, Belarussen. Aber die Russen sind hier und schweigen. Für mich bedeutet das, sie sind eigentlich mit Putin einverstanden.

Was erwartet Lettland von Deutschland unter der Rubrik „gemeinsame Sicherheit“?

Ich denke, dass Deutschland sehr viel macht, es ist tatsächlich eine Zeitenwende zu sehen. Am Anfang hat man sich sehr schwergetan, und das war auch verständlich. Es ist nicht so einfach, sich nach 70 Jahren pazifistischer Geschichte jetzt plötzlich wieder stärker auf Waffen und Rüstung zu orientieren. Aus lettischer Sicht versuchen wir immer, Deutschland zu ermutigen, eine leitende Rolle in der europäischen Verteidigungspolitik zu übernehmen. Deutschland ist wirtschaftlich und politisch das stärkste Land und hat in Lettland einen sehr guten Ruf. Zum Beispiel kam die Initiative für das Verteidigungssystem European Sky Shield von Bundeskanzler Olaf Scholz, wobei sich aktuell 15 europäische Staaten für eine Stärkung der gemeinsamen Luftverteidigung zusammenschließen. Da sind die baltischen Länder mit dabei und werden dadurch schutzmäßig auch mit abgedeckt. Wir werten auch die Absicht Deutschlands, das nationale Raketenabwehrsystem Arrow 3 zu installieren, als weiteres Zeichen, dass man die Sache in Berlin ernst nimmt.

Stichwort wirtschaftliche Zusammenarbeit: Wo sehen sie da in nächster Zeit Potenzial?

Ich sehe zwei Bereiche: Energie und Digitalisierung. Wir wollen an unserer 500 Kilometer langen Ostseeküste ein großes Offshore-Windparkfeld mit 15 Gigawatt Leistung bauen, und könnten uns gut vorstellen, dass dort deutsche Konzerne als Investoren mit einsteigen. RWE und die PNE AG sind schon bei uns tätig, vielleicht kann sich daraus etwas entwickeln. Auf jeden Fall wollen wir ab 2030 Energieexporteur werden und Deutschland hat als großer Industriestandort einen großen Energiebedarf. In den 1990er-Jahren haben wir sehr viel Hilfe aus Deutschland bekommen auf dem Weg von der grauen Sowjetrepublik zu einem modernen europäischen Land. Wir haben mit der Digitalisierung bei null angefangen, sind aber – auch weil wir kleiner sind – in relativ kurzer Zeit recht weit gekommen, gerade auch in der öffentlichen Verwaltung. Wenn ich zum Beispiel aus der Sicht Berlins das Thema Bürgeramt oder Ausländerbehörde sehe, da haben wir gutes digitales Know-how, das wir einbringen können. Oder in der Corona-Phase haben wir als erstes Land eine Plattform für ein E-Parlament entwickelt, damit die gesamte Parlamentsarbeit digital erfolgen konnte, inklusive Debatten und Abstimmungen. Ich denke, wir haben da einiges zu bieten.