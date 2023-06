„Ich will kein weiteres Gespräch“: Wissing greift Letzte Generation an

Kostenfrei bis 12:16 Uhr lesen

Alte Bücher und schöne Dinge

Neues Antiquariat am Blücherplatz in Kiel

Geldverbrennung oder Marktlücke? Am Blücherplatz in Kiel hat Birgit Mähl vor wenigen Monaten ein Antiquariat eröffnet. In Zeiten von Digitalisierung und Internethandel eine gewagte Idee. Ein Besuch bei der gelernten Bibliothekarin.