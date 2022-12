Letzte Generation klebt sich vor Tiefgarageneinfahrt des Bundestages fest

Am Donnerstagmorgen haben sich Mitglieder der sogenannten Letzten Generation vor mehreren Einfahrten der Bundestagstiefgarage festgeklebt. Was ein Teilnehmer der Blockadeaktion dazu sagt.

Berlin. Klimaschutzdemonstranten der sogenannten Letzten Generation haben sich am Donnerstagmorgen vor mehreren Einfahrten der Bundestagstiefgarage festgeklebt. Nach Angaben der Polizei dauert die Blockade seit 8.40 Uhr an. Die Beamten forderten sie mehrfach dazu auf, die Blockade zu räumen.

Drei Demonstranten saßen demnach auf der Zufahrt zum Paul-Löbe-Haus in der Otto-von-Bismarck-Allee. Vier weitere Demonstranten vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in der Adele-Schreiber-Krieger-Straße. Auf Twitter kursiert derweil ein Foto, das wohl zeigt, dass sich einige der Klimaschützer vor einer ungenutzten Einfahrt festklebten.

„Wir kleben heute hier im Regierungsviertel, weil wir einfach ein Stopp brauchen. Wir wissen, dass es tödlich ist. Und wir wissen, dass wir keine Zukunft mehr haben, wenn wir so weitermachen“, sagte der an der Aktion beteiligte Micha Frei dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Autos wurden an den blockierten Eingängen vorbeigelotst und durften die Ausfahrt nutzen, um in die Tiefgarage zu gelangen. „Ich weiß nicht genau, wie viele Eingänge blockiert sind“, sagte Frei. „Aber ich bin hier, um hier eine Störung zu verursachen. Wir sitzen, so lange wir können – bis die Regierung reagiert.“

Die Letzte Generation demonstriert seit knapp einem Jahr fast täglich für eine radikale Klimawende – mit Blockadeaktionen auf Straßen, wo sich Aktivisten auf der Fahrbahn festkleben, aber auch in Museen, Fußballstadien, Ministerien und auf den Rollfeldern von Flughäfen.

Die Gruppe fordert für besseren Klimaschutz unter anderem Tempo 100 auf Autobahnen, ein 9-Euro-Ticket und generell die Abkehr von fossilen Energien wie Öl, Gas und Kohle.

Am Dienstag wurden Wohnungen von elf Mitgliedern in verschiedenen Bundesländern durchsucht. Dabei ging es um Aktionen der Klimaschützer gegen die Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs.

