﻿Klimaaktivist der „Letzten Generation“ muss in Haft

Bützow bei Rostock. Weil er eine Erdöl-Pipeline besetzt und wiederholt Fotos von der Protestaktion verbreitet hat, musste ein Klimaaktivist der „Letzten Generation“ am Dienstag eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow bei Rostock antreten. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern ins Gefängnis muss.

Mitglieder der Gruppe hatten im Frühjahr 2022 mehrfach Pumpstationen der Pipeline von Rostock ins brandenburgische PCK Schwedt illegal besetzt und Bilder davon veröffentlicht. Das PCK klagte dagegen und bekam im Oktober vor dem Neubrandenburger Landgericht recht.

Insgesamt mehr als drei Wochen Haft

Raul Semmler war zu mehreren Geldstrafen verurteilt worden, weil er weiterhin die Bilder der Besetzung verbreitete. Da er sich weigerte, diese zu bezahlen, ordnete das Gericht Ordnungshaft an. Die erste Haftstrafe ist auf drei Tage angesetzt. Weitere sollen laut „Letzte Generation“ folgen: Insgesamt werde Semmler wohl mehr als drei Wochen im Gefängnis verbringen.

Mit einer „Mahnwache“ protestierte Semmler vor seinem Haftantritt zusammen mit weiteren Gruppenmitgliedern vor der JVA Bützow: „Wer sind denn hier die wahren Verbrecher? Menschen, die für unser Grundrecht auf gutes Leben in Frieden und Freiheit protestieren, werden eingesperrt, aber ein Kanzler, der die Verfassung bricht, ein Verkehrsminister, der das Klimaschutzgesetz missachtet, und Vorstände, die an der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen säckeweise Geld verdienen, laufen alle frei herum“, kritisierte die „Letzte Generation“.

Aktivist Jeschke: An Semmler wurde Exempel statuiert

Bei der Aktion dabei war auch Henning Jeschke. Der Greifswalder, der unter anderem durch seinen Hungerstreik vor dem Bundeskanzleramt bekannt wurde, war im März selbst für die Teilnahme an mehreren Straßenblockaden zu Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 1400 Euro verurteilt worden.

Dass sein Mitstreiter Semmler nun ins Gefängnis muss, kritisiert Jeschke: „Es scheint, als ob an ihm ein Exempel statuiert werden sollte, weil er als Schauspieler eine gewisse Bekanntheit hat.“ Semmler ist unter anderem durch Rollen in zahlreichen Episoden von TV-Krimiserien bekannt, aber auch aus dem Spielfilm „Die Päpstin“ von Sönke Wortmann (Deutschland 2008).

Die Aktion vor der JVA Bützow sei sehr friedlich verlaufen, so Jeschke. „Die Polizei ist kurz vorbeigekommen, aber auch gleich wieder weggefahren.“ Auch der Leiter der JVA sei zu den Demonstranten gekommen und habe das Gespräch gesucht. Nach der Mittagspause sei Semmler dann von einem Wachmann abgeholt worden.

Laut „Letzte Generation“ könnte das Kapitel für Semmler mit den aktuellen Haftstrafen noch nicht abgeschlossen sein. Falls er die Bilder der Pipeline-Aktion weiter verbreite, könnten noch höhere Strafen auf ihn zukommen.

Weitere Ermittlungen gegen Klimaaktivisten

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hatte im Oktober 2022 in zwölf Verfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen Besetzer ermittelt. Ein Großteil davon wurde inzwischen an die Staatsanwaltschaft Neuruppin (Brandenburg) abgegeben. In den verbliebenen Verfahren seien noch keine Entscheidungen gefallen. Nach Angaben des Sprechers des Landgerichts sind auch keine weiteren Verurteilungen bekannt.

Unterdessen ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-„Trendbarometer“, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland die Razzia gegen die „Letzte Generation“ in der vergangenen Woche für richtig hält. 58 Prozent äußerten sich dementsprechend, 37 Prozent halten die Razzia laut Umfrage dagegen für überzogen.

Bei der Razzia hatten 170 Beamte 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern durchsucht. Der Vorwurf: Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten weisen zurück, kriminell zu sein. In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Schweriner Justizministerium keine Verfahren in Zusammenhang mit diesem Vorwurf anhängig.

Dieser Text erschien zunächst in der „Ostsee-Zeitung“ (OZ).