Letzte Generation geht in die Sommerpause – zumindest ein bisschen

Die radikalen Klimaaktivisten der Letzten Generation werden in den kommenden Wochen weitgehend auf Blockaden verzichten. Das kündigt ihr Sprecher Maximilian Wallstein gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) an. „Wir kümmern uns weniger um das Tagesgeschäft als um die Menschen, die sich bei uns neu angemeldet haben“, sagte er. Viele Hundert Interessentinnen und Interessenten hätten sich in den vergangenen Wochen auf der Webseite der Organisation registriert. „Allein in der letzten Maiwoche, als es bundesweit Hausdurchsuchungen gegen uns gab, waren es 800 Anmeldungen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die Gruppe in einer Sommerpause komplett auf Blockaden verzichtet, wollte Wallstein im Gespräch nicht bestätigen. Der „Tagesspiegel“ hatte zuvor aus einem internen Strategiepapier zitiert, dass die „Letzte Generation“ vom 15. Juli bis zum 6. August „den festen Griff etwas lockern“ wolle.

Blockaden auch am Freitag

Auch am Freitag blockierten Mitglieder der Letzten Generation in mehreren deutschen Städten Straßen und Kreuzungen. Nach Angaben der Organisation waren mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten geplant. An einigen Kreuzungen kam es erneut zu heftigen Wortgefechten, Blockiererinnen und Blockierer wurden gewaltsam weggeschleift.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte die Blockaden auf Twitter „organisiertes Chaos“. Es brauche „die volle Konsequenz des Gesetzes“, schrieb der CSU-Vorsitzende. „Jeder Bürger bekommt einen Strafzettel, wenn er falsch parkt. Diese Konsequenz muss auch hier gelten.“ Die Behauptung, jeder Falschparker werde bestraft, rief im Netz auch Spott hervor.

Wallstein verteidigte das Konzept der Straßenblockaden. „Die Störung ist notwendig. Und die Störung scheint zu funktionieren, sie ruft mehr Aufmerksamkeit hervor als nicht störende Aktionen.“

Das Risiko, durch aufgebrachte Autofahrer verletzt zu werden, nehmen Aktivistinnen und Aktivisten in Kauf. Laut Wallstein will auch der in Stralsund von einem anfahrenden Lastwagen einen Meter mitgeschleifte Blockierer keine Strafanzeige stellen. Gegen den Fahrer ermittelt bereits die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lkw-Fahrer fährt Aktivisten der Letzten Generation in Stralsund an – nun spricht sein Anwalt Am Mittwoch haben Aktivisten der Letzten Generation eine Straße in Stralsund blockiert. Dabei kam es zu einem dramatischen Vorfall: Ein Lkw-Fahrer fuhr einen der Aktivisten an und schleifte ihn etwa einen Meter mit. Jetzt mit Plus-Abo lesen

„Dem Aktivisten geht es den Umständen entsprechend gut“, teilte Wallstein dem RND mit. „Er wird weiter protestieren. Er empfindet keinen Hass gegenüber dem Fahrer.“

In rechten Medien wird der Fahrer als Held gefeiert. Die Zeitung „Junge Freiheit“ hat ein Spendenkonto für ihn eingerichtet. Ein Speditionsunternehmer habe angeboten, den Mann einzustellen. Sein aktueller Arbeitgeber hat angekündigt, ihn zu entlassen.

In Berlin passte Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzten Generation, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Weg zu seiner Sommerpressekonferenz ab. „Wir sind das Land, das in großem Maß modernisiert und CO2-neutral wirtschaften wird, nur für Sie!“, rief der Kanzler der Aktivistin entgegen.