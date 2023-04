Libanon: Wo Israel und seine Gegner seit 50 Jahren miteinander abrechnen

Beirut. Es war in einer kalten Nacht vor 50 Jahren, als ein israelisches Kommandoteam – angeführt von einem als Frau verkleideten Mann – in eine gehobene Beiruter Wohngegend schlüpfte und drei führende Funktionäre der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in ihren Wohnungen tötete. Der Jahrestag erregt heute zwar wenig Aufmerksamkeit, doch die Operation vom 10. April 1973 wirkt bis heute nach.

Das nächtliche Kommandounternehmen war eines der ersten Male, dass der Libanon ein Schauplatz wurde, auf dem Israel und seine Gegner miteinander abrechnen. Heute, 50 Jahre später, ist das immer noch so, wie die jüngsten Raketenbeschüsse und Luftangriffe zwischen Israel und militanten Palästinensergruppen im Libanon über die Grenze hinweg zeigen.

Israel reagiert auf Hamas-Angriffe: Gazastreifen und Südlibanon mit Raketen bombardiert Die israelische Armee hatte darauf reagiert, dass die Hamas 34 Raketen vom Libanon aus auf den Norden Israels abgefeuert haben. © Quelle: Reuters

Die Kühnheit der Attentate 1973 überraschte die Libanesen. Zu jenem Zeitpunkt, zwei Jahre vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges, war ihr Land hauptsächlich als eine Touristenattraktion bekannt, als ein Ort, an dem Besucher archäologische Stätten besichtigen, auf schneebedeckten Bergen Ski fahren oder sich an sandigen Stränden in der Sonne aalten. Der Angriff markierte den Beginn einer neuen und andauernden Ära, in der regionale Mächte wiederholt im Libanon eingegriffen haben.

Operation Spring of Youth: Vergeltung für das Attentat in München 1972

Das Geheimunternehmen wurde von Ehud Barak geleitet, der später Topkommandeur der israelischen Armee und 1999 Ministerpräsident wurde. Ziele der Aktion waren Kamal Adwan, zuständig für PLO-Operationen im israelisch besetzten Westjordanland, Mohammed Jussef Nadschdschar, ein Mitglied des PLO-Leitungsgremiums, und Kamal Nasser, ein PLO-Sprecher und charismatischer Schriftsteller und Dichter. Bei dem Angriff, bekannt als Operation Spring of Youth, wurden auch Nadschdschars Frau und mehrere libanesische Polizisten und Wachmänner getötet, die auf die Schüsse reagierten.

Die Aktion war Teil einer Serie von Attentaten auf palästinensische Vertreter als Vergeltung für die Ermordung von elf israelischen Trainern und Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München, im Zuge einer Geiselnahme durch die Palästinensergruppe „Schwarzer September“. Adwans Sohn Rami sagte später, dass sein Vater nichts mit der Attacke in München zu tun gehabt habe.

Wie Barak in folgenden Jahren schilderte, trugen er und zwei andere Mitglieder des Kommandoteams Frauenkleider, Perücken und Make-up, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen, als es bei einer Gruppe von Männern zur Nachtzeit auf einer Beiruter Straße der Fall gewesen wäre. Die Israelis landeten in Booten an der Beiruter Küste und wurden dort von als Touristen getarnten Agenten des Geheimdienstes Mossad erwartet, die sie in die Wohngegend Verdun fuhren.

100.000 Menschen trauerten um die erschossenen PLO-Leute

Dort schlüpften drei Trupps in zwei Gebäude und sprengten die Wohnungstüren auf, während Barak und ein Reserveteam draußen standen. Sie töteten einen Wachmann, der sich ihnen näherte, und eröffneten das Feuer auf ein ankommendes Polizeifahrzeug, wie Barak in einem Fernsehinterview sagte. Demnach kehrten die drei Einheiten nach acht Minuten aus den Wohnungen zurück, fuhren zur Küste und stachen mit ihren Booten in See. Sie brachten Papiere an sich, die dann zu Festnahmen von PLO-Funktionären im Westjordanland führten.

Tage nach den Attentaten nahmen 100.000 Menschen an der Beisetzung der drei in Beirut erschossenen PLO-Leute teil. Sie wurden auf dem auf dem sogenannten Märtyrerfriedhof beerdigt, auf dem im Laufe der Jahre Dutzende palästinensische Offizielle und Kämpfer begraben wurden.

Der Krisen-Radar

Seit dem Attentat kommt der Libanon nicht zur Ruhe

Das Kommandounternehmen verschärfte bereits vorhandene Spaltungen zwischen libanesischen Unterstützern und Gegnern der PLO und anderen palästinensischen Gruppen, die den Libanon 1970 zu ihrem Stützpunkt gemacht hatten – nach ihrer Verstoßung aus Jordanien und drei Jahre nach der israelischen Besetzung des Westjordanlandes, des Gazastreifens und Ost-Jerusalems. Vom Libanon aus führten sie Angriffe innerhalb von Israel durch.

Die resultierende politische Krise führte zum Rücktritt der Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Saeb Salam. Weniger als einen Monat später kam es zu Zusammenstößen zwischen der libanesischen Armee und palästinensischen Guerillas. Diese Auseinandersetzungen und Spaltungen gehörten zu den Faktoren, die den Libanon in seinen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 trieben – in dessen Zuge Israel Teile des Landes besetzte, bis es dann 2000 abzog.

Seit dem Ende des Bürgerkrieges ist die vom Iran gestützte schiitische militante Gruppe Hisbollah zum Hauptfeind Israels im Libanon erwachsen. Ein Krieg im Jahr 2006 zwischen Israel und Hisbollah richtete schwere Zerstörungen im Libanon an, insbesondere im Süden.

Palästinenser greifen Israel scheinbar aus dem Libanon an

Palästinensische Gruppen sind ebenfalls immer noch präsent. Israel hat die militante Palästinenserorganisation Hamas für eine Serie von Raketenangriffen auf sein Territorium in der vergangenen Woche verantwortlich gemacht – anscheinend waren sie eine Antwort auf israelische Polizeiaktionen auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee, einer heiligen Stätte auf einem Hügel, die von Muslimen und Juden verehrt wird.

Nach Israels Vergeltung mit Luftschlägen im Libanon am Freitag haben einige libanesische Politiker, die in der Vergangenheit erbitterte Feinde palästinensischer Kämpfer waren, die Hamas verurteilt.

Die Kriege und Konflikte der vergangenen 50 Jahre haben die Erinnerungen an die Attentate von 1973 in den Hintergrund gedrängt. Aber nicht für alle. Der libanesische Schriftsteller Siad Kadsch lebte in der Nähe des Beiruter Angriffsortes und war neun Jahre alt, als es geschah. Er schildert, wie schlimm es war, als plötzlich die Schüsse fielen und der Strom unterbrochen wurde. Viele der Menschen in seinem Gebäude suchten Schutz in der Wohnung seiner Familie im Erdgeschoss. Kadsch spricht von einer „schrecklichen schlaflosen Nacht, die weiter in meinem Kopf widerhallt“.

RND/AP