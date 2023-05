﻿Funny van Dannen über den Krieg: „Pazifistisch war ich nie eingestellt“

Funny van Dannen, Sie gelten als humoristischer, ironischer Liedermacher und Autor – mit Hits wie „Ich dachte, es war Liebe, doch es war Schilddrüsenunterfunktion“, „Gib es zu, du warst beim Nana-Mouskouri-Konzert“ oder „Ich würde nie zum FC Bayern München gehen“. Nun ist Ihr neues Buch erschienen – und mehrere Kurzgeschichten darin sind sehr politisch, wie zuvor schon einige Songs auf Ihrem neuen Album. Liegt das an den Zeiten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politische Texte hatte ich schon immer. Vielleicht fällt es jetzt mehr auf, weil so vieles ins Rutschen geraten ist. Und mit dem Alter spüre ich eine gewisse Ungeduld: Man sieht, dass sich die Dinge nicht zum Positiven entwickeln, eher im Gegenteil. Das nervt schon.

Funny van Dannens Lieder sind manchmal schnell wieder inaktuell

Wie schnell verarbeiten Sie aktuelle politische Impulse? Nehmen wir Ihren Song über Karl Lauterbach: Als der während Corona omnipräsent schien, sangen Sie darüber, dass er Ihnen tausendfach im Traum erschien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So ein Lied zu schreiben, geht oft schnell. Ich habe dann eher das Problem, dass ich es nicht so schnell veröffentlicht kriege. Ehe es erscheint, ist der Mensch vielleicht schon wieder nicht mehr aktuell – oder plötzlich Gesundheitsminister und hat auf einmal eine ganz andere Frisur.

Gibt es Persönlichkeiten, die besonders für Songs oder Kurzgeschichten taugen? Kann man sich einen Angela-Merkel-Song von Ihnen vorstellen?

Ja, den habe ich sogar schon geschrieben. Eine andere Frage ist, ob er gelungen ist. Der Merkel-Song, naja, der braucht ein bisschen. Darin spielt auch Elon Musk eine Rolle: „Wir werden die Erde verlassen, sie hat uns kein Glück gebracht“, und so weiter. Solche Inspiration gibt es immer wieder.

„Man soll Menschen nicht auf Verwertbarkeit prüfen“

Und Olaf Scholz? Eignet der sich als Typ für eins Ihrer Lieder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hat ja Randy Newman schon gemacht: „Short People“. Aber ich will auch die Öffentlichkeit nicht dauernd auf verwertbare Figuren abklopfen. Man soll Menschen nicht auf Verwertbarkeit prüfen.

Zuletzt ging eine Krise in die andere über. Aber Sie haben sogar nach den Terroranschlägen von 2001 gesungen: „Ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl“ – gegen die Lesart, die Welt sei plötzlich eine andere. Ist das nun mit der „Zeitenwende“ wieder so?

Aus der Bahn geworfen hat mich das jedenfalls nicht. Es ist ja nur für uns eine Zeitenwende. Kriege und Inflation sind für den Rest der Welt leider Normalzustand. Aber jetzt ist es näher an uns herangerückt. Dann schrecken die Leute auf und machen plötzlich Geld für den Krieg locker, das man auch schon für andere Sachen gebraucht hätte.

Klingt, als seien Sie der Pazifist geblieben, den man aus vielen Ihrer Lieder heraushört – etwa, wenn Sie singen: „Ich habe einen militärisch-industriellen Komplex“. Lässt der russische Angriff Sie nicht am Pazifismus zweifeln?

Pazifistisch war ich nie eingestellt. Was hätte man zum Beispiel gegen Hitler machen sollen? Mit einem weißen Fähnchen wärst du da nicht weit gekommen. Aber es ist auch falsch, immer plump zu sagen „Hitler“ oder „Putin“. Es sind ja nie die einzelnen Menschen, sondern die stehen für eine Bewegung, eine Ideologie. Das macht einen schon ratlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das heißt, die offenen Briefe von Alice Schwarzer bis Sahra Wagenknecht haben Sie nicht unterschrieben, anders als Künstler wie Reinhard Mey, der andere große Berliner Liedermacher?

Nein, da habe ich nicht unterschrieben. Ihre Absicht in Ehren. Es ist richtig, dass man immer wieder darauf drängt, eine friedliche Lösung zu suchen. Aber es ist immer seltsam, die Autoren dann bei den Kundgebungen auf der Bühne lachen zu sehen: Die freuen sich mehr darüber, dass ihre Initiative Erfolg hatte, als dass die Situation sie bedrückt. Also, ich bin von diesem Ukraine-Krieg wirklich mitgenommen, muss ich sagen. Es fällt mir schwer, gute Laune zu haben, wenn jeden Tag Leute sterben, ihre Heimat verlieren.

Das kommt überraschend von jemandem, der sonst alles ironisch und sarkastisch bricht. Wenn Ihnen nun das Lachen vergeht, was wollen Sie dann auf der Bühne machen?

Es ist schwierig, da einen Weg zu finden. Ich glaube wirklich, dass der Humor da seine Grenzen hat. Auf Erscheinungen wie die Taliban, wie soll man darauf mit Humor reagieren? Übrigens, die Taliban: noch ein Beispiel, an dem Pazifismus versagt.

„Mich stören Begriffe wie ‚Zeitenwende‘“

Fühlen Sie sich zurückversetzt in die Zeit, „als Willy Brandt Bundeskanzler war“, von der Sie mal sangen? Ist die Stimmung vergleichbar mit der im Kalten Krieg?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist sicher vergleichbar. Trotzdem stören mich Begriffe wie „Zeitenwende“. Auch die große „Wende“ nach dem Mauerfall: Wo war da die Wende? Die Leute im Osten konnten nun auch an den Segnungen des Kapitalismus teilnehmen – aber all die alten Fehlentwicklungen gingen unverändert weiter. Viele der heutigen Krisen wurzeln doch darin, dass in den letzten 20 Jahren politisch nichts bewegt wurde. Nachhaltige Energien, Klimaschutz, das ist alles verschlafen worden. Es lief ja wunderbar mit dem billigen Gas und der Kohle. In NRW haben auch die Grünen den ganzen Braunkohlezirkus mitgemacht. Ein Dorf nach dem anderen wurde weggebaggert, niemand hielt dagegen. Ich habe mindestens zwei Songs dagegen geschrieben, aber das haben die natürlich überhaupt nicht mitgekriegt (lacht).

Sie kommen ursprünglich selbst aus dem rheinischen Kohlerevier.

Ja, das passierte alles in meinem Umkreis. Manchmal fuhr ich mit dem Auto nach Hause, dann stand da auf einmal ein Zaun und das Dorf dahinter war weg. Den Leuten buchstäblich die Heimat wegzubaggern, das empfand ich schon immer als riesige Schweinerei. Allein deshalb hätte man andere Lösungen finden müssen. Und apropos Pazifismus: Mein Vater war ein friedliebender Mensch, aber den hätten sie nie so einfach aus seinem Haus gekriegt. Ich habe nie verstanden, warum die Einheimischen nicht viel mehr Widerstand geleistet haben, statt sich schnöde rauskaufen zu lassen. Auch die Pfaffen, die hätten doch als letzte auf ihrem Kirchturm hocken müssen und Widerstand leisten. Nix, nichts. Traurig.

Inzwischen sind viele junge Menschen Klimaaktivisten, haben das Kohledorf Lützerath besetzt, protestieren auf verschiedenste Weise. Überhaupt ist die Jugend die politischste seit Langem – legt sich mit alten weißen Männern an, nutzt geschlechtergerechte Sprache, klebt sich an Straßen fest. Wie blicken Sie mit Mitte 60 darauf?

Ich verstehe die Gründe und die Impulse, und es ist auf jeden Fall richtig, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Die Leute gleich als „Terroristen“ zu beschimpfen, finde ich völlig … daneben. Ich hätte fast „abartig“ gesagt, aber mein Jüngster sagt: „Das darfst du nicht sagen, das ist ein Naziausdruck.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie lassen sich also von der Jugend erziehen, nicht andersrum. Geht so „in Würde altern“?

Man muss mit der Zeit gehen. Meine kleine Enkelin meinte letztens, sie kriegt ja jetzt ein Schwesterchen. Wir haben sie gefragt, wie soll das Schwesterchen denn heißen? Anton, meint sie. Wir: Das ist ja eher ein Name für einen Jungen. Naja, sagt sie, das Schwesterchen könnte ja auch ein Junge sein. Das ist die neue Generation.

Schriftsteller, Musiker, Songtexter

Funny van Dannen hat seit 1995 schon 16 Alben (plus ein Best-of) voller lustiger, ironischer und melancholischer Lieder mit seinen deutschen Texten veröffentlicht, zuletzt im vorigen Jahr „Kolossale Gegenwart“. Zu seinen Fans gehören Udo Lindenberg, Die Schröders, Queen Bee (mit Ina Müller), Rantanplan sowie die von ihm einst mitgegründeten Lassie Singers, die allesamt Songs von ihm nachspielten. Für Die Toten Hosen schreibt er sogar Lieder und Texte, teils zusammen mit deren Frontmann Campino, darunter die Chartsingles „Bayern“, „Schön sein“ und „Walkampf“.

1958 in Selfkant (heute in Nordrhein-Westfalen) als Franz-Josef Hagmanns-Dajka geboren, zog er 1978 nach Berlin und lebt dort seitdem als Kunstmaler, Schriftsteller und Liedermacher. Sein erstes Buch erschien 1991, neun weitere folgten, wobei „Neues von Gott“ 2004 zum Spiegel-Bestseller wurde.

Sein neues Buch „Angst vor Gott“ enthält Kurzgeschichten, satirische Miniaturen und Gedichte und ist jetzt bei Edition Tiamat erschienen (176 S., Hardcover, 22 Euro).