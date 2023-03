Lieferung schon in wenigen Tagen: Polen kündigt erste Kampfjets für die Ukraine an

Serienreife in 15 Monaten Serienreife in 15 Monaten

„Panther“-Panzerfabrik in der Ukraine? Rheinmetall-Chef bekräftigt Angebot

Laut Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger will der Rüstungskonzern seinen Kampfpanzer „Panther“ in den nächsten 15 Monaten zur Serienreife bringen. Er bekräftigte das Angebot, eine Fabrik in der Ukraine zu bauen. Dies würde aber dauern: „Da sind wir, bis das Ding fertig ist, dann in Ende 24″, so Papperger.