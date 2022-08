Giorgia Meloni: die Faschistin, die keine sein will

Giorgia Meloni, Postfaschistin und Favoritin bei den Parlamentswahlen vom 25. September, gibt sich derzeit überaus gemäßigt und versucht, den europäischen Nachbarn die Angst vor einer möglichen rechtsradikalen Regierung in Rom zu nehmen. Es will der gewieften Berufspolitikerin nicht so richtig gelingen.