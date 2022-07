Gas als Goldesel: Norwegen wird in der Krise noch reicher

Seit Jahren treibt Norwegen den Ausbau erneuerbarer Energien voran und bereitet den langfristigen Abschied der sprudelnden Öl- und Gasquellen vor. Doch der Krieg in der Ukraine hat alles geändert. Die Gasnot in Europa spült viele zusätzliche Milliarden in die Staatskassen. Die Skandinavier sind Krisengewinner in einer Zeit, in der andere Länder Notfallpläne schmieden.