Lindner: AfD-Umfragehoch nicht durch Koalitionsstreit verursacht

Berlin. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat der These widersprochen, dass das Umfragehoch der AfD auf den monatelangen Koalitionsstreit beim Heizungsgesetz zurückzuführen ist. In der ARD-Talkshow „Maischberger“ sagte Lindner am Mittwochabend, es hätte die AfD noch viel mehr gestärkt, den ursprünglichen Gesetzentwurf ohne Debatte durch den Bundestag zu peitschen. „Das Heizungsgesetz jetzt korrigiert zu haben, (...) ist ein Beitrag dazu, die AfD wieder kleiner zu machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap kommt die AfD in Thüringen derzeit auf 34 Prozent. In bundesweiten Umfragen rangierte die Partei zuletzt um die 20 Prozent. Lindner warnte jedoch: Die Partei sei „das größte Standortrisiko“ für die jeweiligen Regionen. Investoren machten einen großen Bogen um Gegenden, in denen die AfD besonders stark sei.

Lindner: Erst Bundestag, dann Hochzeitstag

Lindner (FDP) will zudem den ersten Hochzeitstag mit seiner Ehefrau verbringen - zumindest „nachdem ich im Bundestag war“, wie er am Mittwochabend in der ARD-Talkshow einschränkte. Lindner und seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt hatten am 7. Juli des vergangenen Jahres auf der Nordsee-Insel Sylt standesamtlich geheiratet. Dieser Termin jährt sich am kommenden Freitag zum ersten Mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa