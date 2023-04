Lindner kritisiert Letzte Generation: „Wissing macht mehr für den Klimaschutz“

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat in seinem Rechenschaftsbericht auf dem Parteitag in Berlin die liberalen Werte der FDP hochgehalten. Er unterstrich die Solidarität mit der Ukraine, kritisierte Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte während der Corona-Pandemie und nannte die Ziele der Letzten Generation „kleine Ideen“.

Zu Beginn seiner Rede kam Lindner auf den russischen Krieg in der Ukraine zu sprechen. Dieser sei eine „schreckliche Realität“. Im Umgang mit Russland dürfe es kein „business as usual geben“, so Lindner. „Die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite bleiben“, versprach der FDP-Chef. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpften nicht nur für sich, sondern auch für das, „was uns wichtig ist“ – Frieden und Freiheit.

„In unserem Land wird der Wert der Freiheit oft als gering geschätzt, weil sie selbstverständlich scheint“, kritisierte Lindner weiter. Er erinnerte an die Corona-Pandemie, in der präventiv in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen worden sei. „Es ist das Verdienst unseres liberalen Justizministers Marco Buschmann, dass wir danach eine liberale Corona-Politik eingeläutet haben. Am Ende haben uns die Ergebnisse recht gegeben“, zeigte sich der FDP-Politiker sicher.

Sorge wegen Klimaklebern

Mit Sorge sehe er unterdessen, dass es in der Bevölkerung ein Verständnis für Klimakleber gebe. Noch kein so edles Motiv könne darüber hinwegtäuschen, dass es sich um physische Gewalt handele, wenn sich Menschen auf der Straße festkleben und diese blockieren. „Und Gewalt darf kein Mittel der Wahl sein“, sagte Lindner.

„Volker Wissing macht konkret mehr für den Klimaschutz als die Aktionen der Letzten Generation und der Klimakleber“, wetterte Lindner. „Tempolimit und 9-Euro-Ticket, das sind ganz kleine Ideen – und dafür der große Ärger“, sagte Lindner weiter. „Umgekehrt wäre besser.“ Die Mitglieder der Letzten Generation wollen sich mit Sitzblockaden unter anderem für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einsetzen.

Vor dem FDP-Bundesparteitag hatten mehrere Organisationen protestiert und eine Kurskorrektur der Liberalen in der Klimapolitik gefordert. „Die Klimakrise verändert alles! Wann ändert sich die FDP?“, hieß es auf einem Flugblatt, das die Umweltschutzorganisation Greenpeace an Teilnehmer des Treffens verteilte. Sie warf der FDP vor, ein Tempolimit auf Autobahnen zu blockieren und in der EU die Ausnahmeregel für E-Fuels im Verkehr durchgesetzt zu haben.

Auch auf China kam der FDP-Chef zu sprechen. China sei ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft und ein bedeutender Partner: „Wir müssen realistisch sein, das wird nicht über Nacht zu verändern sein.“ Gleichzeitig müssten Fragen der Menschenrechte thematisiert werden. „Es darf nie passieren, dass wir uns für gute Geschäfte unsere liberalen Werte abkaufen lassen“, sagte er. Auch wenn der FDP geschäftliche Entwicklungsmöglichkeiten wichtig seien, gelte dies nicht um jeden Preis.

Lindner: Politik muss wieder lernen, mit Geld auszukommen Lindner machte klar, dass er deutliche Kürzungen bei den Ausgaben für notwendig hält. Steuererhöhungen lehnte er erneut ab. © Quelle: dpa

Festhalten an Schuldenbremse ist kein „Fetisch“

Im Folgenden äußerte sich Lindner auch zum Haushalt. Er rechtfertigte sich für sein Festhalten an der Schuldenbremse. Dies sei nicht irgendein Fetisch, sondern ökonomische Klugheit. Das umstrittene Dienstwagenprivileg sieht er als Anliegen von Deutschlands arbeitender Mitte. Als Erfolg der FDP verbuchte Lindner zudem die EU-Ausnahmeregelung für E-Fuels. Klimaziele könnten nur mit dem Rückhalt der Bevölkerung und nicht durch Verbote erreicht werden. In der Ampelkoalition müsse zwar um viele Entscheidungen gerungen werden, sagte Lindner mit Blick auf die Regierungsarbeit mit SPD und Grünen weiter. „Aber bei uns lohnt das Warten wenigstens, da kommt etwas bei raus.“

Auf dem FDP-Parteitag wird auch ein neuer Vorstand gewählt. Rückendeckung der Delegierten für Lindners Kurs gilt auch nach mehreren Niederlagen bei Landtagswahlen als sicher. Nach seiner Rede reagierte der Saal zumindest mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations. Lindner hatte als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse angekündigt, eigene Positionen „herauszuarbeiten und zu stärken“ und „Positionslichter“ anzuschalten.

