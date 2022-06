Lindner offen für Debatte über längere Atomlaufzeiten

Innenministerin Faeser will geduldeten Asylbewerbern eine Chance geben

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will abgelehnten, aber langjährig geduldeten Asylbewerbern die Möglichkeit verschaffen, in Deutschland zu bleiben. Zugleich kündigt sie Härte gegen Straftäter und Gefährder an. Die Union hat grundsätzliche Bedenken.