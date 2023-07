Lindner sieht bisher keine Verlängerung der Mehrwertsteuerermäßigung in Restaurants vor

Berlin. Die in der Corona-Pandemie eingeführte Mehrwertsteuerermäßigung für Speisen in Restaurants wird nach den bisherigen Plänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nicht über den 31. Dezember diesen Jahres hinaus verlängert. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums ist im Haushaltsentwurf für 2024 und in der Mittelfristplanung bis 2027 wieder der volle Steuersatz von 19 Prozent veranschlagt. Nach der derzeitigen Rechtslage gilt bis Ende des Jahres für Speisen noch der ermäßigte Satz von sieben Prozent statt der Regelsatz von 19 Prozent. Das sorgt bei Bund und Ländern zusammen für Steuerausfälle von jährlich rund 3,4 Milliarden Euro.

Noch keine endgültige Entscheidung

In FDP-Kreisen wurde allerdings betont, dass es in dieser Frage noch keine endgültige Entscheidung gebe. „Über die mögliche Verlängerung beziehungsweise Entfristung der ermäßigten Mehrwertsteuer entscheidet der Haushaltsgesetzgeber im Lichte der Steuerschätzung von November“, hieß es.

Einen Antrag der Union im Bundestag auf Entfristung der Mehrwertsteuerermäßigung hatten die Ampelkoalitionäre Ende Juni unter Hinweis auf die angespannte Haushaltssituation abgelehnt.