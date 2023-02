Lindner: Zinsausgaben des Bundes haben sich verzehnfacht

Neun Jahre nach Besetzung - Selenskyj will Krim zurückerobern

Vor neun Jahren fing Russland an, die ukrainische Halbinsel Krim zu besetzen. Doch Präsident Selenskyj will das an Russland verlorene Gebiet nicht aufgeben und setzt auf eine Rückeroberung. Die Entwicklungen der Nacht im Überblick und ein Ausblick auf den Tag.