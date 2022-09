Linken-Chefin Wissler sieht keinen Riss in der Partei

Feuer in Kiel-Hassee: Polizei geht erneut von Brandstiftung aus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Hassee geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ermittler untersuchten am Montag den Tatort. Die Feuerwehr hatte am Sonntagmorgen mehrere Bewohner aus dem Haus retten können. Erst vor einer Woche hatte es in Hassee einen größeren Brand gegeben.