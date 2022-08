Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch liegt in Stralsund im Krankenhaus: Er ist mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich sechs Rippen gebrochen. Doch er will schon bald zurück in Berlin sein.

Berlin. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ist mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich sechs Rippen gebrochen. Der 64-Jährige liege in Stralsund im Krankenhaus, sagte sein Sprecher Michael Schlick am Montag. Bartsch wolle die Klinik aber bald verlassen und am Dienstag wieder in Berlin sein. Der Unfall sei Ende vergangener Woche im Urlaub passiert.

Ebenfalls vergangene Woche hatte sich CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Sportunfall in Bayern das Schlüsselbein gebrochen und war operiert worden.

RND/dpa