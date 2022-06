CDU und Grüne in NRW stimmen für Koalitionsvertrag

Nordrhein-Westfalen wird fortan schwarz-grün regiert. Die Parteitage der CDU in Bonn und der Grünen in Bielefeld stimmten am Samstag deutlich für die Annahme des ausgehandelten Koalitionsvertrags. Damit steht der neu gebildeten Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst praktisch nicht mehr im Weg.