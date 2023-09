Linken-Politiker Bartsch: Ost-West-Unterschiede wie einbetoniert

Ankündigung Selenskyjs

Ukraine nimmt russische Rüstungsbranche ins Visier: „Russland muss Verluste spüren“

Im vergangenen Winter wollte Moskau die Ukraine durch systematische Angriffe auf das Energiesystem in die Knie zwingen. Angeblich zahlt die Ukraine in Grenznähe nun in gleicher Münze heim. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Mittwoch.