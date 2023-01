Linken-Politiker Korte beklagt Debattenklima: Wer Kritik äußert, wird als Putin-Propagandist beschimpft

Warum wir Lützerath nicht mehr vergessen werden

In Lützerath kristallisieren sich in diesen Tagen Wut, Entschlossenheit und Verzweiflung der radikalen Klimabewegung. In dem kleinen längst verlassenen Braunkohle-Dorf ist erneut eine Hypothek in Sachen Klimaschutz aufgenommen worden. Es ist dringend geboten, dass der Staat bei der Umsetzung von Klimaschutz genauso konsequent wird wie bei der Räumung von Lützerath, kommentiert Eva Quadbeck.