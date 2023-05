Linksextremistische Szene: Thüringens Verfassungsschutzchef sieht Radikalisierung

Olaf Scholz bei der Europäischen Politischen Gemeinschaft

Das Signal von Moldau gegen Moskau: EU-Elite am Rande des Kriegsgebietes

Die neue Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) trifft sich mit 50 Staats- und Regierungschefs in der Hauptstadt der Republik Moldau nahe der ukrainischen Grenze. Auch Kanzler Olaf Scholz reist an. Präsidentin Sandu spricht von einem „historischen“ Gipfel. Ihr Land will in die EU und hat Angst, wie die Ukraine von Russland überfallen zu werden.