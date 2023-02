Linksfraktion fordert Ende der Energiepreisbremsen

Diskriminierung und Rassismus: Am Beispiel des Brandanschlages von Mölln vor 30 Jahren will Ercan Kök an der Schule am Eiderwald in Flintbek aufklären. Vor Ort bildet der Sozialarbeiter unter interessierten Jugendlichen sogenannte Peer Guides aus – sie sollen künftig ihre Mitschüler durch die Ausstellung führen.