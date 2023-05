„Einsicht ist der erste Weg zur Besserung“

Linkspartei begrüßt Habecks Zusage für Nachbesserungen an Heizungsgesetz

Wärmepumpen sind in einem Heizungsraum zu sehen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will das geplante Gebäudeenergiegesetz überarbeiten. Zuvor hatte es in der Öffentlichkeit, aber auch in der Ampelkoalition heftige Kritik gegeben. Linken-Fraktionschef Bartsch nennt den Schritt überfällig.