Linkspartei fordert von Finanzminister Lindner Grundsteuerbremse

Überblick: Das sind die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Niedersachsen

Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD will seinen Posten verteidigen. Wir stellen Ihnen die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Niedersachsen in einem schnellen Überblick vor.