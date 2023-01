50 Meter hohe Flammen: Explosion an Gaspipeline in Litauen – 250 Menschen evakuiert

Live in Propagandasendung

Atomschlag-Fantasien: Russischer Ex-General bringt Putin-Hetzer zum Verzweifeln

Immer wieder wird vor einer Eskalation des Krieges in der Ukraine gewarnt. Einer, der sie sich in Form von Atomschlägen herbeisehnt, ist der russische Moderator Wladimir Solowjow. Nun hat der Putin-Propagandist erneut den Einsatz nuklearer Waffen gefordert – dafür aber in seiner eigenen Sendung deutliche Widerworte kassiert.