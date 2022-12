Live: Ukrainischer Präsident Selenskyj trifft US-Präsident Biden in Washington

Am Abend ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den USA zu seiner ersten Auslandsreise gelandet. Gegen 22.30 Uhr (MEZ) will er zusammen mit US-Präsident Joe Biden vor die Kameras treten und Fragen beantworten. Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz im Livestream.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist an diesem Mittwoch zu seiner ersten offiziellen Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges in den USA eingetroffen. Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre sagte, der Präsident freue sich auf Selenskyjs Besuch. Die Visite werde das unerschütterliche Bekenntnis der USA unterstreichen, die Ukraine zu unterstützen, solange es nötig sei.

Selenskyj twitterte, Ziel seines Besuchs der US-Hauptstadt sei es, die Widerstandskraft und Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Mit Biden wolle er überdies über die Kooperation zwischen seinem Land und den USA reden.

Livestream: Pressekonferenz mit Selenskyj und Biden

Für Mittwochnachmittag (Ortszeit) war ein Treffen der Präsidenten im Weißen Haus geplant, auf das eine gemeinsame Pressekonferenz folgen sollte. Diese können Sie hier ab 22.30 Uhr verfolgen. Die Pressekonferenz kann einige Minuten später beginnen.

Selenskyj soll vor US-Kongress sprechen

Noch an diesem Abend wird auch Selenskyjs Auftritt vor dem US-Kongress erwartet. Aus Quellen in der US-Regierung hieß es, Biden habe bei seinem jüngsten Telefonat mit Selenskyj am 11. Dezember über einen möglichen USA-Besuch geredet. Drei Tage später sei eine formale Einladung ausgesprochen worden, die Selenskyj am vergangenen Freitag angenommen habe. Bestätigt worden sei der Besuch dann am Sonntag.

USA liefern Ukraine Patriot-Raketen

Kurz zuvor hatte die US-Regierung offiziell bekannt gegeben, dass sie der Ukraine eine Batterie Patriot-Abwehrraketen liefern wird. Diese sei Teil von US-Militärhilfen im Umfang von 1,85 Milliarden Dollar (rund 1,74 Milliarden Euro), teilte das Weiße Haus mit. Zu dem Hilfspaket gehört auch präzisionsgelenkte Munition für ukrainische Kampfflugzeuge.

Die Ukraine hat immer wieder auf die Lieferung moderner Luftabwehrsysteme gedrungen, um sich gegen russische Angriffe auf ihre Infrastruktur und Energieversorgung wehren zu können. Die Patriot-Raketen sind das bisher modernste System, dass der Westen dafür an die Ukraine liefert. US-Außenminister Antony Blinken sagte, die USA stellten der Ukraine wichtige neue militärische Fähigkeiten zur Verfügung, damit diese sich gegen den anhaltenden, brutalen und unprovozierten Angriff Russlands verteidigen könne.

RND/AP/scs