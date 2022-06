Stark-Watzinger kündigt Aktionsplan für Bildung in Naturwissenschaften und Technik an

Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik: Für viele klingt das nach einem Albtraum. Doch wichtig für den Wohlstand, aber auch den Kampf gegen den Klimawandel sind diese Fachgebiete allemal. Bundes­bildungs­ministerin Stark-Watzinger kündigt nun einen Aktionsplan an, mit dem sie die Bildung in diesen Bereichen stärken will.