Im dritten Wahlgang: Wegner zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt

Wege in besetzte Gebiete kaum befahrbar

Bremsen Regen und Schlamm die ukrainische Frühjahrsoffensive aus?

„Wegelosigkeit“ wird die Schlammperiode in der Ukraine genannt. Sie hält in diesem Frühjahr ungewöhnlich lang an, selbst Kettenfahrzeuge haben es im matschigen Terrain schwer. Damit könnte sich die erwartete ukrainische Gegenoffensive in den von Russland besetzten Gebieten verzögern.