Im Livestream: Angela Merkel erhält den höchsten deutschen Orden

Dieser Orden wurde vor ihr erst zwei Deutschen verliehen: Angela Merkel wird am Montagabend mit dem dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung ausgezeichnet. Die Verleihung durch Bundespräsident Steinmeier sehen Sie hier im Livestream.

Berlin. Höchste Ehre für Angela Merkel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet die frühere Bundeskanzlerin (CDU) am Montagabend um 18 Uhr mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung aus. An der Zeremonie im Schloss Bellevue in Berlin will auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen.

Merkel durfte insgesamt 20 Gäste zu dem kleinen Festakt mit Abendessen einladen. Neben Familienmitgliedern hat die frühere Kanzlerin vor allem politische Weggefährten dazu gebeten. Auch der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist dabei. Aus der aktuellen CDU-Führung sowie von CSU und FDP steht niemand auf der Gästeliste. Die Verleihung können Sie hier im Livestream verfolgen.

Livestream: Steinmeier verleiht Merkel Deutschlands höchsten Orden

Ehrung für Merkel nicht unumstritten

Bislang erhielten diese höchste mögliche Ehrung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer (1954) und Helmut Kohl (1998, beide CDU). Das Bundesverdienstkreuz erhält zwar jeder Kanzler nach seinem Ausscheiden aus dem Amt. Steinmeiers Entscheidung jedoch, Merkel die höchstmögliche Ausfertigung des Ordens zu verleihen, stellt sie quasi offiziell in eine Reihe mit ihren „großen“ Amtsvorgängern.

Das ist nicht unumstritten, da Merkel nicht nur während ihrer Amtszeit (2005 bis 2021) durch ihre Flüchtlingspolitik nach 2015 stark polarisiert hatte, sondern auch nach ihrem freiwilligen Ausscheiden aus dem Amt scharf für ihre Russland-Politik kritisiert wurde. Pikant: Steinmeier war selbst nach Beginn des Ukraine-Krieges dafür in die Kritik geraten, weil er als Merkels zweimaliger Außenminister einer der Architekten des deutschen Russland-Kurses war.

Der Bundespräsident hingegen dürfte sie für ihre Verdienste als Kanzlerin der Krisenbewältigung von Finanz- über Euro- und Flüchtlings- bis hin zur Corona-Krise würdigen und ihre Verdienste um die europäische Einigung herausheben. Auch ihre Biografie als Ostdeutsche, die aus der Diktatur kam und es zur zeitweise mächtigsten Frau der Welt brachte, dürfte eine Rolle gespielt haben.

