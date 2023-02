Livestream: Pistorius informiert sich über Leistungsfähigkeit der Leopard-2-Panzer

Nach der Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine besucht Verteidigungsminister Boris Pistorius die Bundeswehr in Augustdorf. Dort wird dem Politiker die Leistungsfähigkeit des Waffensystems gezeigt. Verfolgen Sie den Besuch hier ab etwa 14 Uhr im Livestream.

Mit einem Besuch bei der Bundeswehr in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen informiert sich der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an diesem Mittwoch über den Kampfpanzer Leopard 2. Nach der Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Leopard 2 A6 an die Ukraine soll dem Politiker dort die Leistungsfähigkeit des Waffensystems gezeigt werden. Dem Minister werden die Einsatzmöglichkeiten an den stehenden Militärfahrzeugen dargestellt und bei einer Präsentation im Gelände. Anschließend wendet er sich in einem Statement an die Öffentlichkeit.

Im Livestream: Boris Pistorius informiert sich über Leopard-2-Panzer

Deutschland liefert 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Deutschland 14 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine schicken will. Es handele sich dabei um eine Kompanie des Panzermodells Leopard 2 A6. Eine Kompanie besteht aus 14 Fahrzeugen. Zudem solle der Lieferung solcher Panzer durch andere Länder an die Ukraine eine Genehmigung erteilt werden.

Zu dem Unterstützungspaket zählten auch Ausbildung, Logistik und Munition. Die Panzer sollen aus Bundeswehr-Beständen kommen. „Diese Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz der Mitteilung nach in Berlin. Die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den Leopard-2-Panzern solle „zügig“ beginnen.

Seit Monaten fordert Ukraine Kampfpanzer westlicher Bauart

Seit Monaten fordert die Ukraine Kampfpanzer westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Angreifer. Die erste offizielle Anfrage bei der Bundesregierung erfolgte schon eine Woche nach Kriegsbeginn Anfang März vergangenen Jahres. Die Frontlinie in der Ostukraine hat sich seit Wochen kaum noch bewegt. Mit den Kampfpanzern hofft die Ukraine nun wieder in die Offensive zu kommen und weiteres Gelände zurückzuerobern. Gleichzeitig wird für das Frühjahr eine Offensive Russlands befürchtet.

