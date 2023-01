Pistorius empfängt US‑Verteidigungsminister Austin – die Pressekonferenz im Livestream

Berlin. Bereits kurz nach Antritt seiner Amtsgeschäfte hat sich der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mit seinem US‑amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin getroffen. Ein Thema des Gesprächs könnten womöglich Panzerlieferungen an die Ukraine gewesen sein. In unserem Livestream können Sie die anschließende Pressekonferenz der beiden Spitzenpolitiker verfolgen.

Für die Eingewöhnung in sein neues Amt bleibt Pistorius wohl keine Zeit. Im Zentrum des Gesprächs der beiden hochrangigen Politiker dürfte der Krieg in der Ukraine und die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes stehen.

Livestream ab 11 Uhr: Pistorius und Austin äußern sich nach Treffen.

Am Donnerstagmorgen werden sich Pistorius und Austin in einem gemeinsamen Statement gegenüber der Presse äußern. Der Livestream beginnt um 11 Uhr. Der Start kann sich um einige Minuten verzögern.

In den vergangenen Tagen ist der Druck auf Deutschland gewachsen, der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zur Verfügung zu stellen. Dafür macht sich unter anderem Polen stark. Großbritannien will der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Verfügung stellen. Am Mittwoch gab es Berichte, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz offen für eine solche Waffenlieferung gezeigt habe. Allerdings habe er im Telefonat mit US-Präsident Joe Biden dies an die Bedingung geknüpft, dass sich die USA mit Abrams-Panzern daran beteiligen sollen.

USA will Abrams nicht liefern

Die USA bereiten unterdessen laut eines Berichts des Nachrichtenportals „Politico“ schon neue umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine vor. Demnach soll die USA unter anderem die Lieferung von Radschützenpanzern des Typs Stryker erwägen. Der Abrams-Kampfpanzer soll allerdings nicht weitergegeben werden. Hintergrund sei die aufwendige Instandhaltung und Ausbildung an der Maschine.

An diesem Freitag kommen auf dem US‑Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz die Verteidigungsminister und -ministerinnen mehrerer Dutzend Staaten zusammen, um über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine zu beraten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet von dem Treffen ein Signal, dass es „mehr schwere Waffen und mehr moderne Waffen“ für die Ukraine gibt.

RND/ag/dpa