﻿Die wehrhaften Trucker von Gräfenhausen-West

Gräfenhausen. Djamshed stand im Tor, es sah alles gut aus für ihn. Er hatte es geschafft, spielte in der höchsten usbekischen Liga, und vielleicht, davon träumte er, würde es ja noch weitergehen, im Ausland. Er spielte und das Geld kam wie von allein. „Ich war Fußballprofi“, sagt er und richtet sich auf, stolz.

Aber es ging dann doch nicht weiter. „Meniskusoperation“, sagt Djamshed und zeigt auf sein Bein, „Knie kaputt“, Schluss mit Sport und Karriere. So wurde Djamshed, wie so viele Männer in seiner Familie, Taxifahrer, bevor er vor zwei Jahren in einen Lkw stieg. Nur dass er dafür, nach seinen Worten, seit Wochen kein Geld bekommt. „Ein Alptraum“, sagt Djamshed.

Und deshalb fährt Djamshed nicht weiter. Genau wie 65 weitere Fahrer, von denen die meisten aus Georgien oder wie er aus Usbekistan stammen. 41 Jahre ist Djamshed nun alt, er trägt einen lilafarbenen Hausanzug, Kleidung für einen langen Tag auf dem Fahrersitz, und steht auf der Ladefläche seines Lkw auf der Raststätte Gräfenhausen West, zwischen Frankfurt und Darmstadt. Zuhause in Samarkand hat er eine Frau und drei Söhne, zehn, vier und ein Jahr alt. Er verdient das Geld und schickt es heim, so ist es gedacht. Jetzt müssen andere aus seiner Familie sie unterstützten, ihnen Geld leihen, so war es nicht gedacht. „Wir fahren erst weiter, wenn wir unseren Lohn bekommen“, sagt Djamshed.

Improvisierte Küche: Der usbekische Fahrer Djamshed im Laderaum eines der Lkw. © Quelle: Thorsten Fuchs

Der Streik der usbekischen und georgischen Fahrer währt nun seit mehr als drei Wochen, so lange stehen sie mit ihren Trucks dicht an dicht in Gräfenhausen West, und er erzählt von einem mindestens doppelten Missstand. Der erste ist, dass diese Fahrer von der polnischen Spedition, für die sie arbeiten, seit Wochen keinen Lohn erhalten – so jedenfalls werfen sie es, unterstützt von niederländischen und georgischen Gewerkschaftern sowie dem deutschen Netzwerk „Faire Mobilität“, dem polnischen Unternehmen Lukmaz vor.

Der zweite Missstand wiederum ist, dass die schlechten Arbeitsbedingungen vieler Lkw-Fahrer vor allem aus Osteuropa seit Jahren bekannt sind – und Gewerkschaften und Fahrer daran genauso lange nichts grundlegend haben ändern können. Monatelang kennen die Fahrer kein Leben außerhalb der Fahrerkabine, gibt es keine Übernachtungen anderswo, spielt ihr Leben nur zwischen Autobahn, Rastplätzen und endloser Parkplatzsuche.

Und dann ist da noch ein dritter Missstand: Dass es auch dieser Protest allenfalls zu einer Randnotiz weiter unten auf der Nachrichtenseite gebracht hätte, wenn der polnische Unternehmer den streikenden Fahrern nicht den Gefallen getan hätte, in der vergangenen Woche mit einem dubiosen polnischen Sicherheitsdienst und dessen gepanzerten Wagen auf der Raststätte anzurücken, um ihnen die Trucks wieder fortzunehmen. Es kam zum Gerangel, die Polizei schritt ein und nahm insgesamt 19 der martialische auftretenden Sicherheitsdienstmänner vorläufig in Gewahrsam. Die Vorwürfe unter anderem: Bedrohung, Nötigung, versuchte gefährliche Körperverletzung. „Ein ungeheuerlicher Vorgang“, zürnte DGB-Bundesvorstandsmitglied Stefan Körzell später, der den Auftritt des paramilitärischen polnischen Sicherheitstrupps selbst mit ansah.

Militärisch wirkender Auftritt: Gepanzerter Transporter des polnischen Sicherheitsdienstes, der die Lkw zurück nach Polen bringen sollte. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Für einige der Fahrer war das zunächst eine schmerzhafte Erfahrung – aber für die meisten letztlich auch eine positive. Sie sahen: Die Polizei schützt sie. Eine Bestärkung. Djamshed legt gewürzte Hühnerschlegel in die Pfanne, auf dem Brenner daneben köchelt der Bulgur. Die Ladefläche haben sie zur Küche umfunktioniert, auf dem Boden stehen Vorräte in Mengen, Öl, Salz, Nudeln, Zucker, Schokolade, eine Europalette dient als Tisch. „Wir können hier aushalten“, sagt Djamshed und dreht mit der Zange einen der Schenkel.

Es sind auch ganz normale Bürger, die sie hier mit Vorräten und Wasser versorgen, sie haben in den Medien von dem Protest gehört und bringen Kisten oder Geld. Es gibt viele Unterstützter. Und es gibt Edwin Atema. Vielleicht ist er der wichtigste.

Zehn Jahre lang selbst gefahren

Der 43-jährige Niederländer trägt über dem grünblauen Kapuzenpullover ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Road Transport Due Diligence“, Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr. Atema ist Kopf der niederländischen Gewerkschaft fnv, vor allem aber ist er selbst zehn Jahre lang Lkw gefahren. Ende der Neunziger und in den Nullerjahren war das, und schon da lernte er die Mechanismen kennen, die es den Menschen immer schwerer machen sollten. Statt holländischer oder deutscher Fahrer seien damals immer häufiger Osteuropäer eingestellt worden – zu deutlich niedrigeren Löhnen. „Die Leute wurden regelrecht gegeneinander angesetzt“, sagt Atema.

Kämpft für die Rechte der Fahrer: Der niederländische Gewerkschaft Edwin Atema fuhr zehn Jahre lang selbst Lkw durch Europa. © Quelle: Thorsten Fuchs

Doch statt zu resignieren, begann er zu kämpfen. Mit seinem Team ist er Wochenende für Wochenende auf Europas Rasthöfen unterwegs, um Fahrer über die Arbeitsbedingungen zu befragen, rund 4000 Interviews haben sie in den vergangenen Jahren gemacht, eine Dokumentation des Grauens. Erst gerade haben sie einen Fahrer auf einem Rasthof in Deutschland getroffen, dessen Lkw ausgefallen war. Er habe seine Firma in Polen informiert – doch statt ihn abzuholen oder anderswo unterzubringen, habe er ausharren und die Nächte im ausgekühlten Lkw verbringen müssen. „Wir sprechen hier nicht über Arbeitsbedingungen“, sagt Atema. „Wir reden über Menschenrechte.“

Der Rasthof an der A5 ist so in den vergangenen Wochen zu einem Camp des Protests gegen das geworden, was sie hier Ausbeutung nennen. Ein Lkw, behängt mit Transparenten, dient als Bühne und Versammlungsplatz, zwei als Küchen, einer als Vorratsraum. An diesem Vormittag ist der Arzt und Sozialmediziner Gerhard Trabert, bei der letzten Bundespräsidentenwahl parteiloser Kandidat der Linken, mit seinem Arztmobil aus Mainz gekommen, um Fahrer kostenlos behandeln. Einer hat keine Tabletten mehr gegen seinen Bluthochdruck, viele kommen mit schlechten Zähnen, einer sagt, ihm sollten eigentlich acht gezogen werden. Ihn lässt Trabert am Mittag in eine Praxis nach Mainz bringen.

In einer starken Position - theoretisch

„So etwas dürfte es eigentlich nicht geben“, sagt Trabert in seinem Arztmobil und meint die Arbeitsbedingungen der Fahrer. „Wie kann es sein, dass die so ausgebeutet werden?“

Dabei ist die Position der Fahrer tatsächlich keineswegs machtlos. Theoretisch. So muss der Lkw laut EU-Recht alle acht Wochen an seinen Heimatstandort zurückkehren, dem Fahrer steht alle vier Wochen eine Heimfahrt zu, dazu regelmäßige Übernachtungen außerhalb des Lkw. Bezahlt werden müssten sie nach den Regeln des Landes, in dem sie arbeiten, hier also: nach deutschem Mindestlohn. Und schließlich werden Fahrer auch in Deutschland händeringend gesucht, es gibt zehntausende freie Stellen. Das könnte ihnen eine starke Position sichern. Eigentlich.

In der Realität jedoch sind sie offenbar meist ein schwaches Glied in einer langen Kette. Polnische Unternehmen, so Edwin Atema, stellten verstärkt Georgier und Usbeken, keine EU-Bürger also, nach polnischen Bedingungen ein – und brächten sie dann nach Westeuropa, wo sie dann für große Unternehmen wie DHL monatelang ohne Heimfahrt Waren transportierten. „Wir sehen immer wieder regelrecht kriminelle Praktiken“, sagt der Niederländer.

Einer, der davon berichten kann, ist Zura, 50 Jahre alt, zweifacher Vater, zweifacher Großvater, aus Tiflis, Georgien. Im Januar war er zuletzt zu Hause, seitdem ist er unterwegs, ein bis zwei Mal im Jahr komme er normalerweise zurück zu seiner Familie, öfter nicht, monatelang ist die enge Kabine sein einziges Zuhause. Für wen er unter anderem fährt, zeigt ein Lieferschein, den er aus der Tasche holt und auf dem sein Name steht – und oben das Logo von DHL.

Seit 20 Jahren Trucker, seit Wochen ohne Lohn: Zura aus Georgien. © Quelle: Thorsten Fuchs

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Arbeit bei der polnischen Firma für ihn lange Zeit durchaus eine attraktive Seite hatte. Zura war früher Soldat, zwölf Jahre lang, seit 20 Jahren fährt er nun Lkw, seit fünf Jahren für die polnische Firma. Hinten im leeren Laderaum hängt knapp unter der Decke eine Reckstange für Klimmzüge, „ein Überbleibsel aus der Armeezeit“, sagt Zura lächelnd, Ausgleich für lange Tage auf dem Sitz. Er fahre gerne, er mag die Freiheit, sagt er, das Unterwegssein – und bei der polnischen Firma verdiene er mehr als in Georgien.

Jedenfalls: Wenn sie denn zahlt. „Und wenn nicht“, sagt Zura, „dann ist das großes Unrecht.“ Seit Anfang Februar, versichert er, habe er keinen Lohn erhalten.

Druck auf die Auftraggeber

Und der Ausweg? Edwin Atema glaubt nicht an die Kraft neuer Gesetze für die Speditionen. Für ihn müssten es die Auftraggeber sein, die großen, auf einen guten Namen bedachte Unternehmen, die darauf achteten, dass ihre Auftragnehmer sich an die Regeln halten. „Unser Ziel ist, dass die Generalunternehmer sagen: Schluss damit!“

Doch die Frage ist, ob das gelingt. Das Logistik-Unternehmen Sennder immerhin erklärt, es habe die Zusammenarbeit mit Lukmaz eingestellt. „Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an die Geschäftsbedingungen von Sennder halten und Fahrer respektvoll behandeln“, erklärt ein Sprecher auf Anfrage.

DHL gibt sich da schon deutlicher unverbindlicher. „Wir sind ein globales Unternehmen mit mehreren tausend Lieferanten, die alle an einen strengen Verhaltenskodex gebunden sind“, schreibt eine Sprecherin. „Derzeit untersuchen wir den Sachverhalt.“ Im Falles eines Verstoßes kündigt sie „geeignete Maßnahmen“ an.

Alles ein Missverständnis?

Doch zumindest am Ende dieser Woche des Protests deutet manches nun auf eine Lösung hin. In einer Erklärung spricht der polnische Firmeninhaber Lukasz Mazur jetzt von einer Art Missverständnis: Wegen der wirtschaftlich schwierigen Situation des Unternehmens habe er Sparmaßnahmen verfügt, diese seien zur Rettung seiner Firmengruppe nötig gewesen. „Wir gingen davon aus, dass unsere Fahrer die Maßnahme kannten und mit diesem Programm einverstanden waren (...)“, schreibt er. „Zu unserer Überraschung war dies jedoch nicht der Fall.“ Jetzt, beteuert er, versuche man „mit aller Kraft, den Streit gütlich zu beenden“. Auch sein Erscheinen mit der polnischen Security sei missgedeutet worden, er habe lediglich mit den Fahrern verhandeln wollen. „Übertrieben“ sei daher auch das Einschreiten der deutschen Polizei gewesen, die ihn mehrere Stunden in Gewahrsam nahm, er sei dort „demütigend festgehalten“ worden.

Der Gewerkschafter Atema, den die Fahrer zu ihrem Verhandler bestimmt haben, bestätigt, dass es jetzt wieder Gespräche mit dem Unternehmen gibt: „Einige Fahrer haben auch bereits Geld erhalten.“ Es sind erste Erfolge.

Petition an die deutsche und die polnische Regierung: Der georgische Gewerkschaftspräsident Irakli Petriashvili (links) mit georgischen Fahrern. © Quelle: Thorsten Fuchs

Doch das Misstrauen der Fahrer bleibt groß. Immer wieder stehen sie deshalb jetzt im Kreis beisammen, beraten sich, hören dem georgischen Gewerkschaftspräsidenten zu, der an diesem Tag zu ihnen gekommen ist. Sie reden, stimmen ab, heben die Arme, einmütig. Sie wollen bleiben, bis alle ihren Lohn haben, so beschließen sie es. Und dann klatschen sie, für den georgischen Gewerkschafter, und für sich selbst, für ihre eigene Einigkeit, als sprächen sie sich damit selbst Mut zu.