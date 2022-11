Ampel streitet noch immer über die Lkw-Maut

Berlin. Derweil sprach sich die Speditionsbranche für eine Verschiebung der Erhöhung aus. „Es ist kaum möglich, die jetzige Mauterhöhung der verladenden Wirtschaft in Rechnung zu stellen“, sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt, der „Augsburger Allgemeinen“. „Deswegen würden wir es begrüßen, wenn die Mauterhöhung um einige Monate verschoben würde.“

Bereits in der vergangen Sitzungswoche wurde der Gesetzentwurf von der Tagesordnung genommen. SPD-Fraktionsvize Detlef Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur Mitte Oktober, die Vertagung eines Gesetzentwurfs in einem Fachausschuss sei nichts Ungewöhnliches. „Innerhalb der Koalition werden wir sicherlich zeitnah alle offenen Fragen einvernehmlich klären.“

Speditionsbranche gegen Erhöhung zum Januar

Die FDP-Bundestagsfraktion konnte die Kritik des Koalitionspartners nicht nachvollziehen. „Dass die grüne Fraktion der turnusmäßig geplanten Mautanpassung im Wege steht, hat zur Folge, dass geplante Investitionen in unsere sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruktur drastisch gefährdet sind“, sagte FDP-Verkehrspolitikerin Carina Konrad dem RND. „Schätzungen gehen davon aus, dass somit insgesamt bis zu 900 Millionen Euro an Investitionsmitteln im Haushalt fehlen werden“, warnte sie. „Wie notwendig diese jedoch sind, zeigt uns doch, dass gefühlt täglich eine marode Brücke gesperrt werden muss.“

Die Grünen wollten weitere Forderungen in dem Gesetz unterbringen: etwa, dass die Mehreinnahmen der Maut nicht in die Straßen investiert werden. „Das Ziel ist, den Finanzierungskreislauf Straße aufzubrechen, Mehreinnahmen der LKW-Maut können dann auch in die Schiene investiert werden“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Stefan Gelbhaar, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das lässt sich im aktuellen Gesetzentwurf gut und einfach regeln. Die CO2-Bepreisung der Lkw-Maut und die Einbeziehung des Güterkraftverkehrs ab 3,5 Tonnen sind weitere wesentliche Punkte aus dem Koalitionsvertrag“, mahnte Gelbhaar. „Gemeinsam ist allen Punkten die positive Wirkung für Klima und Umwelt. Das genau will auch der Koalitionsvertrag der Ampel - und zwar so schnell wie möglich.“

Der Entwurf des Verkehrsministeriums sieht vor, dass die Gebühren für die Lkw-Maut in Deutschland Anfang 2023 steigen sollen und damit auch die Einnahmen für den Bund. Es geht um eine Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes. Hintergrund der Reform sind EU-Vorgaben sowie ein neues Wegekostengutachten.

Grüne haben mehrere Forderungen

Die Ampelkoalition hat ihren Streit über die Anpassung der Lkw-Maut bis Dienstagnachmittag nicht auflösen können. Bis Redaktionsschluss dauerten Gespräche dazu zwischen den Koalitionsfraktionen an. Der Gesetzentwurf sollte eigentlich in dieser Woche im Verkehrsausschuss verabschiedet werden, doch nach RND-Informationen drohte er erneut von der Tagesordnung am Mittwoch gestrichen zu werden.